Domen Kumer se je v težkih trenutkih zatekel h glasbi

Letošnje leto je bilo za glasbenika Domna Kumra polno številnih izzivov in preizkušenj. Pomlad je bila zanj polna, ne najbolj prijetnih odkritij in dokončnih sloves, ki so zaznamovali njegovo družinsko življenje. Prav zato, s še toliko večjim veseljem predstavlja novo pesem Prva runda, za katero je navdih videospota poiskal v čudovitem romantičnem mestecu Cinque Terre. Pet dežel, kot imenujejo pet slikovitih vasi v pasu severozahodne obale Ligurskega morja v Italiji, so postale prizorišče romantičnega videospota, ki izpostavlja lepote skalnatih vasic in klifne obale.

"Kljub boleči izgubi mi je danes veliko lažje, ker nadaljujem s tem, kar imam rad. In to je glasba. Pri tem sem imel že od nekdaj zelo veliko podporo in moj oče je bil v veliki meri zaslužen za to, da sem danes tukaj, kjer sem. Da nadaljujem, ker bi on tako želel," pove Domen, ki je ljubezen do glasbe podedoval prav po očetu."Moj oče je bil po duši muzikant. Vse to sem spremljal in si želel postati tako kot on. Zato sem mu danes zelo hvaležen, da mi je omogočil vse to, kar mi je," je ob spominu nanj dejal Domen.