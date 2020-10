Domen Kumer v spotu s Špelo Grošelj: Seveda si želim poroke

Domen Kumer je novo pesem Vino in kitara napisal že pred časom skupaj z Rokom Lunačkom, saj je bila pesem sprva mišljena, da jo zapoje sam, a nekako ni našel pravega trenutka, da bi jo izdal. "Čez čas, ko jo je slišala Špela, je bila prepričana, da gre za mojo najlepšo skladbo in me je ves čas spraševala, zakaj je nočem izdati ... takrat pa sem ji rekel, Špela, če ti je ta pesem tako všeč, jo imej. Očitno takrat ni bil pravi čas ... z razlogom. (nasmeh) Vse skupaj je nastalo izključno v duhu čiste spontanosti in iskrenosti in pesem Vino in kitara je zagotovo odraz najinega odnosa," je za 24ur.com povedal Domen.

Špela pa dodaja: "Domen mi je lani poslal pesem in ko sem jo slišala, sem se naježila in orosile so se mi oči. To je znak, da je komad res dober in rekla sem mu, kako imaš dober komad, zakaj meni nikoli takšnega ne narediš. Nato mi je rekel, da ne čuti, da bi pesem izdal. Ker sem ga neprestano spraševala, kdaj jo bo izdal, mi je rekel, če ti je toliko všeč, ti jo dam. In jaz sem bila presrečna. Letos sem pesem poslala na festival Melodij morja in sonca (MMS), po 16 letih, in potem pride korona, pa MMS odpade in nič ni bilo iz tega. Nato pa se en dan z Domnom peljeva na morje in zapojeva refren pesmi Vino in kitara in jaz dobim 300 sporočil: kdo to poje, kaj je to za en komad, ne najdem ga ... Rekla sem mu: Domen to je noro. Potem sva se samo spogledala in se odločila: Narediva duet." In tako je padla končna odločitev.