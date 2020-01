Domen Kumer združil moči z Ansamblom Stil

Domen Kumer nam je zaupal, da je do ideje, da združijo moči, prišlo na enem od skupnih koncertov, kjer je beseda dala besedo, fantje pa so se zaprli v studio in pričeli z ustvarjanjem nadvse zabavne skladbe z navihanim sporočilom. Glasbo zanjo je napisal Domen Kumer, besedilo pa Gašper Jazbec. V videospotu se Gašper in Domen odpravita na zmenkarije, da bi našla tisto ta pravo. Domen pravi da sam, ni nikoli poskušal najti ljubezni na ta način.

"V osnovi je to stvar kemije. Če klikne in nastane neka iskrica, super, če tega ni, pa tudi nobene zmenkarije ne pomagajo. Meni je pomembno da je dekle iskreno, zabavno in da zna razmišljati s svojo glavo, " je ob izidu pesmi povedal simpatični pevec. Istega mnenja je Gašper Jazbec, frontman Ansambla Stil, ki pravi, da tista taprava ni nujno vedno tista najbolj postavna: "Dekle mora imeti neko dobro energijo, to me vleče."

V letošnjem letu ima Ansambel Stil kar nekaj načrtov, Domen pa pripravlja nekaj povsem novega. Projekt pri katerem bo sodeloval s slovenskimi pihalnimi orkestri - godbami. "Gre za moje uspešnice iz preteklega ustvarjanja, ki bodo napisane v aranžmajih za pihalne orkestre. Zame bo to izredno pomemben projekt, saj gre nenazadnje za slovensko glasbo, katero je na naših tleh potrebno gojiti."