Domen Valič kot režiser na Clemensovi sledi

"To je ena mojih najlepših pesmi, za katero menim, da se bo v njej vsak našel in si jo po svoje razložil. Najbolj všeč mi je, ker ima različne plati, zato je vsakemu posamezniku prepuščeno, da najde svoj pomen. Tako je rdeča nit spota in pesmi, da nam nekatere osebe v življenju niso usojene in da se vse zgodi z razlogom in ob pravem času. Zaupati moramo energiji in ji slediti,"je o skladbi in videospotu povedal Clemens.

Domen Valič je kot režiser odlično povzel zgodbo in sporočilo pesmi. "Želel sem videti poštene, delavne ljudi, ki si zaupajo in zato skupaj rastejo. Brez zamer, brez ljubosumja, prijatelje oziroma ljubimce, ki vedo, zakaj imajo radi ljudi okoli sebe. Ljudi, ki skrbijo drug za drugega in se spoštujejo. Uspela nam je odlična kemija med vsemi igralci, glavnima sta se pridružila tudi Brina Lapi in Aljaz Lesjak," je o pristopu in igralcih razložil Valič.

Clemens je Valiča sicer k snemanju videa povabil kot igralca, a sta na koncu oba pristala na drugi strani kamere. "To, da sem imel odgovornost za kamero in ne pred njo, je bila fantastična izkušnja zame kot igralca, zdaj še malo bolj razumem zakonitosti snemanja. Igor Pečoler, ki je najbolj zaslužen, da je videospot dober, saj je pomagal s svojimi izkušnjami. Režija ni moja glavna strast, a z dobro zgodbo in dobro ekipo vsekakor," je svojo tokrat malo drugačno vlogo opisal Domen.

Klemen je v zadnjih mesecih osnoval tudi spremljevalno skupino, s katero je že navdušil na koncertnih odrih, 29. junija bo z njo nastopil na Lentu, sicer vsak prosti trenutek posveča glasbi, hkrati pa obljublja, da bo kmalu luč sveta ugledal njegov debitantski album. Pesem Sledi mi je povsem njegovo delo, saj je dejal, da "je nastala zelo spontano, praktično se je napisala sama. Je iskrena, čutna in zares lepa," je prepričan glasbenik.

Oglejte si videospot!