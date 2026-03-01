Dominik Kozarič na Tenerifu s partnerico Tanjo in skrivnostno žensko

Po uspešni vrnitvi z osveženo različico Reke luči, imenovano Rad bi, da veš, pesem Reci, da me sanjaš, potrjuje, da se je Dominik v Slovenijo vrnil z jasnim namenom - znova osvojiti srca oboževalk in oboževalcev, pa ne le v domovini, saj pripravlja tudi špansko verzijo nove pesmi.
Dominikov nedavni obisk Tenerifa ni bil le nostalgičen pobeg v tople kraje, temveč globoka osebna vrnitev h koreninam njegovega ustvarjanja. Otok, ki ga Dominik že leta imenuje svoj drugi dom, je služil kot popolna kulisa za kreiranje vizualne podobe njegove nove glasbene mojstrovine, od surovih lepot narave, vulkanskih gmot mogočnega vulkana Teide, dramatičnih pečin, ki simbolizirajo moč in vztrajnost ... do ulic in nočnega življenja mondenih obmorskih krajev.
Na otoku sta ga spremljali dve dami, prva je njegova Tanja, zadnja leta njegova zvesta sopotnica, uganka pa je prisotnost skrivnostne dame, ki v videu nastopa kot fatalna ženska. Njena identiteta ostaja neznanka, a njena eleganca sredi vulkanskega peska popolnoma uteleša hrepenenje in mistiko, ki prevevata njegovo novo kreacijo.
