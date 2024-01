Domnevni zalezovalec Taylor Swift ponovno prijet, kolikokrat še?

Zgodba o domnevnem zalezovalcu zvezdnice Taylor Swift dobiva nove razsežnosti, saj so moškega, ki ji že dlje časa poskuša priti blizu in je tudi večkrat poskusil vlomiti v njeno stanovanje v New Yorku, v ponedeljek zopet prijeli. Aretirali so ga že v soboto, ko so ga zalotili kar med samim dejanjem – vlamljanjem v njeno domovanje – ga nato izpustili in nato ponovno aretirali. Oboževalci zvezdnice postajajo zaskrbljeni, kako temu narediti konec?

Ameriška glasbenica Taylor Swift, katere prepoznavnost, priljubljenost in slava so v zadnjem času v neprestanem porastu, je na račun tega pridobila tudi kopico oboževalcev. Vsi pa nimajo meje – nekateri so z njo skoraj obsedeni in ji poskušajo priti blizu na različne načine. Trenutno javnost spremlja sago, v kateri ima glavno vlogo njen novi zalezovalec. Identiteta moškega sicer ni javno znana, očividci pa zatrjujejo, da je izredno vztrajen in ima eno samo željo: da bi 34-letno zvezdnico spoznal v živo. Pri tem ga, kot vse kaže, ni ustavila niti sobotna aretacija. Takoj ko ga je policija izpustila, se je namreč napotil pred stanovanje pevke v New Yorku in vnovič poskusil svojo srečo.

Domnevni zalezovalec Taylor Swift se je ponovni aretaciji upiral.

Tiskovni predstavnik newyorške policije je po ponedeljkovi aretaciji povedal, da so pevkinega domnevnega zalezovalca aretirali že v soboto, ko je poskusil vlomiti v njeno stanovanje. Številni viri so dejali, da so poklicali policijo že večkrat, a se ta ni odzvala, naposled pa so se organi oblasti na klic o sumljivi osebi, ki poskuša vlomiti v stanovanje na ulici Franklin Street, vendarle odzvali. Moški se prijetju ni upiral, a ga to očitno ni prestrašilo ali streznilo, saj so ga očividci le nekaj ur po aretaciji ponovno opazili v okolici Taylorinega stanovanja. V ponedeljek je sodu naposled le izbilo dno in varnostna ekipa Swiftove je poklicala policijo okoli 15. ure, ta pa se je odzvala in prišla po domnevnega zalezovalca šele tri ure pozneje.

Neznanega moškega so aretirali že drugič v roku dveh dni.