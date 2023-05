Don Allen pesem posneli v studiu, v katerem so ustvarjali Rolling Stones

Don Allen Band so nova skupina na slovenski glasbeni sceni, ki pa se lahko kljub začetkom že pohvalijo s prav posebnim dosežkom. Svojo prvo pesem z naslovom A million years, s katero se predstavljajo slovenski javnosti, so namreč posneli v studiu, v katerem sta ustvarjali legendarni skupini Queen in Rolling Stones ter samostojni izvajalci Amy Winehouse, Ed Sheeran in Adele. Za novo skladbo so posneli tudi videospot, ki prikazuje smrt in pogreb njihovega pevca.

Don Allen Band je skupina štirih fantov, ki so nekoč koncertne odre okušali v več različnih slovenskih bandih, zdaj pa so se odločili, da je čas za njihov samostojni band. Čeprav so Alen, David, Alan in Dominik šele na začetku skupne glasbene poti, so svojo novo pesem, s katero pogumno vstopajo na slovenski glasbeni trg, posneli v zelo posebnem studiu. "Snemali smo v Studio Metropolis. Gre za studio, kjer so ustvarjale legende, kot so Queen, Rolling Stones, Amy Winehouse, pa tudi mlajši izvajalci, denimo Ed Sheeran, Adele in ostali," so ob izdaji pesmi povedali fantje.

icon-expand Nova pesem skupine Don Allen nosi naslov A Million Years. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Nova pesem nosi naslov A Million Years, da jo bodo posneli v Londonu, pa so se člani skupine odločili zato, ker so želeli, da zvok spominja na čase, ko so ustvarjala največja imena rock'n'rolla. "Snemanja smo se lotili z bobni, Hammond orglami, starimi kitarskimi ojačevalci in analogno studijsko opremo. Ko sem v svojem studiu dokončal miks albuma, pa je bil čas za piko na i. Celotna ekipa je zato sedla na letalo in poletela v London," so razkrili glasbeniki, ki se jim je že sam občutek, da ustvarjajo v istih prostorih, na isto opremo in z istimi glasbenimi inženirji, zdel nekaj posebnega. "Naš mastering inženir Felix Davis je bil nad skladbo navdušen. Dejal je, da je po dolgem času delal na skladbi, ob kateri si predstavlja, da bi na koncertu prižgal vžigalnik in ga dvignil nad občinstvo," je še povedal pevec Alen Klepčar, ki ga slovenski oboževalci poznajo iz narodnozabavnega ansambla Biseri.

icon-expand Pesem so posneli v studiu, v katerem sta ustvarjali legendarni skupini Queen in Rolling Stones. FOTO: Arhiv izvajalca

Za skladbo so z režiserjem Žigom Gjurom posneli tudi videospot. Tako skladba kot tudi videospot govorita o večnem življenju dveh sorodnih duš. "V videospotu uprizorimo smrt Alena, a kljub temu to ni sinonim kratkega življenja, temveč brezčasnosti," so razkrili fantje. Na snemanju se jim je pridružila tudi Hana Klaut, finalistka projekta Miss Slovenija 2022.

icon-expand Don Allen Band je skupina štirih fantov, ki so nekoč koncertne odre okušali v več različnih slovenskih bandih, zdaj pa so se odločili, da je čas za njihov samostojni band. FOTO: Arhiv izvajalca