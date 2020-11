Doša: Narod ne potrebuje novih pušk in oklepnikov, potrebuje kulturo

Doša, zakaj predsednik in ne premier, ki ima v rokah več niti v državi, ima predsednik več "grehov". Ali imaš na zalogi še pesem za koga drugega?

Komad ni bil načrtovan, ni nastal iz neke ideje ali kakšnega prej zastavljenega koncepta. Tako kot večina mojih pesmi se je enostavno začelo s prvim stavkom, od katerega me misli in postavitev rim vodijo naprej. Začel sem s trenutnim stanjem in posledicami ukrepov, ki več kot očitno močno vplivajo na umetnike, predvsem glasbenike in vse ostale poklice, povezane s koncerti in prireditvami. Nato so me misli vodile do dejstva, kako so se in se bodo nekateri znova umazano okoristil na račun tega stanja. V kakšni državi, na kakšnem planetu živim, kjer je vlada od nekoga res odkupila za pol milijona, na pamet govorim, serviet z gumicami? Sploh ne znam pojasniti, kako absurdno se mi to zdi, kot v nekakšni črni komediji. Politika je očitno preresna stvar, da bi jo prepustili politikom. Ko pa sem prišel do Pahorja, sem takoj enostavno vedel, da bo pesem namenjena njemu. Kar naenkrat sem ugotovil, da mu imam res veliko za povedati in samo letelo je iz mene.

Kaj te je spodbudilo k temu, kaj te osebno najbolj moti, da je predsednik prej zvezda kot nekdo, ki bi resnično delal za ljudi?

Nimam problema s funkcijo predsednika pri nas, problem imam z osebo, ki opravlja to funkcijo. Kako je lahko nekdo, ki se obnaša kot šestnajst let stara, pozornosti željna smrklja, predsednik države? Kako lahko predsednik države izusti takšne neumnosti, kot jih redno g. Pahor? Zakaj si šel v politiko, če se obnašaš kot neka starleta v resničnostnem šovu in kaj so tvoji motivi razen nositi naziv g. predsednik in ta želja po pozornosti? Tako kot zaključim pesem, kaj naj ti še povem, da te prebudi, da bi enkrat šel k ljudem, ne pred ljudi?

Morda še bolj kot kritika predsedniku štejejo "shout outi" ljudem iz glasbenega posla in "reality check" trenutnemu stanju?

Ja, včasih je dovolj, da se lahko človek poistoveti in mu je morda zaradi tega malo lažje, tudi, če ne ponujaš rešitve, si mogoče komu pomagal. Tako je pri mojih bolj osebnih pesmih, ko tako živo opišem stisko in bolečino in še z načinom interpretacije res zbudim čustva pri poslušalcu. Čeprav na primer ne govorim o rešitvi problema ali stiske, ker je ne poznam, je to, da sem problem oz. stisko izpostavil in opisal, kako jaz to doživljam, dovolj, da nekdo lažje shaja s svojimi problemi in se bori s svojo stisko.