Doša ne taktizira, Boy Pablo in Manouche dodajata prešernosti, Blackpink pa kr' neki

Car slovenskega hiphopa je v bistvu le en – Doša.

1. BOY PABLO - Hey Girl

Tale mali frik Pablo je res faca. Gre za vse bolj popularnega norveškega pevca in songopisca. Pablo je čilenskega rodu. Natančneje, Boy Pablo je v zadnjih petih letih kar pridno izdajal zelo ljubke single. V te se vsakdo zaljubi takoj. Pablo Muñoz bi najbrž pripomni, da tako pač izgleda, če se zaljubiš na prvi ušes. Posrečen, odkritosrčen kvazi-hipsterski funky-pop na veselje razdredničarke in vseh ostalih, čisto res. Dejansko pa Boy Pablo in njegova dobrovoljna druščina biznis dela youtubeovsko, kajti vse njegove popevke imajo tam juhuhu veliko, tj. ogromno število gledalcev, oboževalcev, sledilcev. Boy Pablo bo šele oktobra letos izdal prvi album. Če vam je všeč njegov slog - meni je zelo - in bi si zaželeli še kaj podobnega, morda? Tu je še ena supermehka pop-rockovska druščina. Prav tako iz Bergna - drugega največjega norveškega mesta. To je duo, ki se se imenuje Kings Of Convenience. Njun največji hit I’d Rather Dance With You je sicer zdaj star že šestnajst let. Boy Pablo se tega komada spomni še iz časov, ko je bil v plenicah. Ocena: 4 2. DOŠA - Ne delam na pol

Ej, čaki mal! Ne se hecat z Došo. Vse, kar pove slovenska raperska ikona, je na mestu. Vse je res, vse je realno, raztolmačen komplet tako zelo brihtno odslikava vse, kar nas obkroža. Doša je daleč najbolj iskren ulični pesnik, kar jih je imela prestolnica in vsa dežela. In – gosh – trend se nadaljuje; kaj nadaljuje. Došina pripovedna britev tudi v vsak nov verz zareže ostro, še bolj ostro. Če se omejimo samo na bistvo naslova, potem Ne delam na pol ponuja brídko opozorilo: “Ne bit čip, pika!” Ako pa komad preverjamo z zdrave, oddaljenejše perspektive, potem se pri priči zavemo, da pristajamo na fascinantno napetem oblaku. V tem se spajata energetska polja dveh esencialnih hiphop standardov - starošolskega in traperskega. Zato si gre za vekomaj zapomniti Došino epsko lajno “Vsi bi delal zdaj trap, hja, k da tle pa zdej ni treba znat rapat!” Ne delam na pol je najbolj sočen domač raperski sadež zadnjih nekaj sezon. Profesor se vedno smeje zadnji. Absolutno briljantno. Ocena: 5 3. MANOUCHE - Dejva

Simpl komad za vsakršno rabo, pa tudi za vsak okus. Robert Pikl je z Dejva začasno v slovo določno pomahal elektro-swingu, ki je njegov prikupni projekt Manouche poganja vrsto let. Dobili smo kristalno čist slow-funky groove z ravno prav navihanim refrenom. Slednje pomeni, da si ga lahko brez zadržkov prepeva vsa familija v enoprostorcu – ob tem, da si starša z intimo v očeh lahko zadovoljno in sproščeno mežikata. S tem izpostavljam samo eno od kvalitet pričujočega songa. Je pa teh še kar nekaj. Pikl poje neverjetno prijazno, pa čeprav se zdi, da je ta iztek refrena (s podaljšano brado, če gledamo s profila) kot posebne vrste hook ali kavelj, ki slehenika zvabi v blago pačenje ali pa vsaj v na pol otročje obrazno gestikuliranje. Robertova kitara zveni kot super-zadovoljna, da jo vodi virtuoz. Dodan je mlačen raggatonski beat, in to je tudi vse, kar rabi opojen poletni hit! Tako se to dela. Bravo! Ocena: 4,5 4. BLACKPINK - How You Like That

