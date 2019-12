Doša: Od sveta ne morem pričakovati nič, česar najprej ne zahtevam od sebe

Sigurno so se spremenili, izkušnje so spremenile pogled na marsikatero stvar, poskušam pa se ves čas učiti od življenja in rad verjamem, da rastem kot človek. Mislim, da je prav, da ima človek "jajca", da pove kar misli, ko v nekaj verjame in za tem stoji.

Ja, zdi se, da sem se dvakrat obrnil okoli in je minilo skoraj deset let od izida Memento mori. Moj lajf se je definitivno spremenil, v glavnem na bolje, marsikaj se je zgodilo v tem skoraj desetletju, življenje je bilo potrebno začeti jemati malo bolj resno, dohitela me je odgovornost, ki sem ji dolgo vztrajno skušal ubežati. Aprila sem se poročil, če bi me pred desetimi leti vprašal, bi ti rekel, da je poroka zadnja stvar o kateri v življenju razmišljam in, da ne vidim nobenega razloga, da bi s svojo partnerico stopil v zakon, da je to zgolj neka nepotrebna formalnost. Večina mladostniških idealov se mi je razblinilo že pred izidom plošče, od sveta ne morem pričakovati nič, česar najprej ne zahtevam od sebe.

Sam se ne bi oklical za kralja dissov, te komadi so bolj "reality check", kot "diss". Je pa žalostno, da ima nek Usput komad več kot pol miljona ogledov, kakšen drug, kjer pa sem dal dušo na papir in besedilo res nekaj pove, pa niti sto tisoč.

Najbolj cenim kvalitetno preživeti čas v družbi dobrih in zanimivih ljudi ter svojih najbližjih. Želim si več potovati in delam na tem, da bi to realiziral v največji možni meri. Kako lep je res svet, če ga tudi ne vidiš nekaj? Najbolj preziram slabe ljudi, brez občutka za sočloveka, ki jih srečuješ vsakodnevno v različnih vlogah. Razp**di me, da, ko pošteno oddelam, sem redko tudi pošteno plačan, da moram skoraj vedno po zapadlem roku prosjačiti za svoj denar. Da država dovoljuje nerealne roke plačila in mora revež čakat po devetdeset dni za svoj zaslužen denar, naj bo potem še normalno, da konglomerati počakajo devetdeset dni, da jim plačamo položnice. Kako lahko ista firma od mene zahteva plačilo v petnajstih dneh, hkrati pa si pridržuje pravico meni plačati po devetdesetih dneh, če nekaj delam za njih?

Hip-hop je del mojega življenja in glasba prav tako, Doša kot ustvarjalec dela hip-hop glasbo, kot producent pa tudi druge vrste glasbe. Ukvarjanje z glasbo me je posledično pripeljalo do tega, kar je danes moj poklic in to je tonski mojster oz. studijski tehnik ter glasbeni producent, skratka moje delo je vse, kar je z zvokom povezanega. Preko hip-hopa sem prišel do poklica. Rap scena je precej manjši del mojega življenja, kot je bila včasih, razen tega, da sem in vedno bom, kot ustvarjalec, del le-te.

Če ne bi bil najprej iskren do sebe, bi bilo dvolično, da bi bil do vseh drugih. Moja glasba je bila in vedno bo, zelo osebno izpovedna. Vedno se me je najbolj dotaknila glasba, ki je v meni prebudila močne emocije in sem se lahko z avtorjem oz. izvajalcem poistovetil, zato tudi sam delam takšno.

Neki dou je brutalno iskreno ogledalo, ki si ga nastavil sam sebi, ... se pravi, nisi brutalno iskren in boleče neposreden samo do drugih, temveč najprej do sebe (kot tudi na osebno izpovednih komadih na Memento mori)?

Malokdo je tako iskren in ima tudi pogum, da to pove naglas. Si se, recimo, kdaj zalotil in rekel "a-a, tega pa ne bom povedal"?

To je bilo neko obdobje, več kot petnajst let nazaj, ko sem se res razpisal na to temo in se mi je porodila ideja, da bi naredil cel EP z naslovom Prevečmaterjalaocipahdabišlovnč, ki pa ga na koncu nisem ne zaključil ne izdal. Zanimivo je, da so bili te komadi, ko sem jih leta kasneje objavil na YouTubu, zelo všeč tudi ženski publiki oz. poslušalkam.

V bistvu si svoj čas veliko obračunaval tudi z bejbami, recimo v vrhunskih neobjavljenih komadih (OK, so na YouTubu) kot npr. Nadlegvou te, Prevečmaterialaocipahdabišlovnč, Nej jo boli ... Kakšne so bile reakcije vpletenih, ko so slišale te stvari v komadih?

Kakšen se ti zdi raperski podmladek, v zadnjih letih je "in" trap, razen Matter so ostali precej "fake" in nimajo kaj dosti za povedati, kako to vejo dojemaš sam?

Meni so v glavnem vsi slabi, nisem posebej navdušen. S tem, kdo je real in kdo fake pa se že dolgo ne ukvarjam. Ja, trap je "in", kot glasba mi je všeč in tudi sam sem šel s produkcijo v to smer, se pa zdi, da je poslušalcem te glasbe content oz. vsebina odveč, kar pa me žalosti.

Očitno plate izdajaš na deset let, boš izdal fizično zgoščenko, zdaj so se kanali, po katerih pride muzika med ljudi precej spremenili, tudi mularija ne posluša več plošč, vse je na telefonih, se ti zdi to v redu oz. je to prednost ali slabost?

Tega bom še izdal fizično, čez deset let pa kdo ve kaj bo, ha-ha. Vse več ljudi že uporablja digitalne glasbene platforme, kar je definitivno prednost za nas glasbenike. Prodaja zgoščenk je upadla že zdavnaj in do pred kratkim se je glasba le brezplačno nalagača s piratskih strani, prek streamov pa se vseeno obračajo neki centki, ki na koncu pridejo do nas.

Se pravi se leta 2020 (končno) lahko veselimo druge plate, nam poveš kaj več o njej, ima naslov, koliko pesmi, katerih tematik se boš še lotil v pesmih?

Ja, leta 2020 bo izšel album Izpovedi razočaranga uma, ostalo naj zaenkraat ostane skrivnost.