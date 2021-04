'Ne primerjam se z domačimi raperji, počasi pa tudi z ameriškimi ne več'

Pred njegovim nastopom, ki se bo 15. 4. odvil na odru Kina Šiška, gledalci pa ga bodo lahko spremljali po spletu, smo se z Došo med drugim pogovarjali o sodobnem zvoku v hiphopu, o tem, kdaj lahko pričakujemo nov album in tudi o tem, zakaj so koncerti na spletu lahko dobri.

Prvenec si zaključil s skladbo V teh 26-ih letih, ki si jo posvetil svojemu sinu. Od takrat je minilo 11 let. Kaj se je z glasbenega vidika v tem času spremenilo in kako spremembe vidiš pri 37-ih letih?

Glasba se je razvila v zvok, ki ga imamo sedaj. Na tem področju se je zgodilo veliko sprememb – od različnih efektov do tega, da včasih nismo samplali(tehnika vzorčenja pri starejših skladbah, op. p.) MP3-datotek, ker so veljale za manj kvalitetne. Danes lahko samplaš posnetke z YouTuba, ki jih lahko na koncu tako zelo popačiš, da prideš do želene podobe. Na žalost se je spremenilo tudi to, da so besedila povsem izgubila veljavo. Mlajši publiki greš skoraj že na živce, če ji želiš nekaj povedati, ker si želi le forme. Oni bi samo autotune in to je to.

Si kdaj poskusil iskati pomen v besedilih pesmi te generacije? Si kdaj preučeval besedila in poskušal razumeti, kaj sporočajo?

Ne, nisem. Matter imam na primer rad, ampak me ne more nihče prepričati, da je to neka višja oblika umetnosti. Lahko je narejeno dobro in vse to na nek način razumem, ampak še vedno mislim, da to ni višja umetnost. Nekateri ustvarjalci so šli v korak z glasbo, ki je evolvirala, pa vseeno dajo veliko pomena tudi besedilom, npr. J Cole, Joyner Lucas, Kendrick Lamar ...

Torej si v tem času ustvarjanja novih komadov navdih iskal tudi pri teh ustvarjalcih, ki si jih sedaj naštel? So vplivali na tvoj današnji zvok?

Tudi. Zagotovo so vplivali na moj zvok, predvsem pa sem iskal svojega. Nek hip hop, ki da emocijo, hkrati pa vsebuje te elemente, ki so danes prisotni. Da je sveže in v koraku s časom. Hkrati pa so besedila še vedno lirična.