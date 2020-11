Doza romantike za zakonca Tjašo in Uroša

Pevka Tjaša, ki se je spomnimo iz šova X-Factor kot članice zasedbeS.W.A.G., in njen mož, glasbenik Uroš Steklasa, že odštevata ure do izida njunega albuma.

"12. februarja, sva ljudi nagovorila z videom, ki je takrat dvignil ogromno prahu. Predstavila sva drugačen koncept, kot so ga bili ljudje vajeni. Najini oboževalci in poslušalci so lahko album kupili vnaprej, še preden je bil posnet. Midva pa sva na ta način prišla do začetnega kapitala za snemanje albuma. Ljudje so lahko k projektu ''Album v obratnem vrstnem redu'' prispevali od enega pa tudi do 1000 evrov. Za določene zneske so si lahko izbrali tudi nagrade (npr. CD ali USB album, skodelice, video voščila, osebno dostavo albuma, mini koncert na domu ...),"o novem albumu povesta mlada glasbenika in zakonca Steklasa.

Na koncu je njuno idejo podprlo kar 327 podpornikov, ki so verjeli v končni izdelek še preden je bil sploh posnet. In prav oni bodo sedaj – dobrih devet mesecev kasneje, postali prvi lastniki novega glasbenega materiala: "Pakete sva pakirala 10 ur skupaj in ponosna sva, da bodo prav danes že potovali po celi Sloveniji, nekatere pa sva poslala celo na Švedsko, v Nemčijo in Veliko Britanijo. Danes, 17. novembra, ob 18.30 pa se na najinem profilu na Facebooku javiva v živo iz najine dnevne sobe, kjer bomo skupaj odštevali do spletnega izida. Pregledali bomo 'police' najine čisto nove spletne trgovine, zapela bova kakšno od novih pesmi z albuma in odgovorila na vprašanja najinih poslušalcev."