Drago Mislej Mef navdušen nad Luigijevo priredbo pesmi Nedelja zjutraj

"To je edina skladba na albumu, ki je nisem napisal sam. Gre za priredbo, ki jo je v originalu izvajala primorska skupina Platana, napisala pa sta jo Drago Mislej Mef in Danilo Kocjančič," je o novi pesmi z naslovom Nedelja zjutraj povedal pevec Lean Kozlar Luigi. Nad novo pesmijo, ki jo je primorski glasbenik izdal tik pred novim albumom, je navdušen tudi eden od avtorjev besedila pesmi. "Ko sem pred mnogo leti napisal to besedilo, se mi ni zdelo nič posebnega, zdaj, ko ga poslušam v tej novi preobleki, pa se mi sploh ne zdi slabo," je priznal Mef.

Lean Kozčar Luigi je priredil pesem skupine Platana z naslovom Nedelja zjutraj.

Kot je še povedal avtor o besedilu, očitno besedam čas dobro dene. "Ali pa sem se že nalezel sodobne povprečnosti in se mi zdi fino, če besedilo pesmi celo nekaj pove. Luigi je naredil odlično poletno pesem, ki me po ideji spomni na Dam ti jutra skupine Halo in kasneje Rudija Bučarja, le da je živahnejša," je še povedal in dodal, da verjame, da bo pesem ena od uspešnic letošnjega poletja.

Luigi je znan tudi kot multiinstrumentalist, saj obvlada tako kitaro in bobne kot tudi trobento.