Drake graciozno preklaplja na house, končno

Ej, družba, novi Drake se je, končno, izenačil z najboljšim desertom, kar jih je. Super slavni kanadski (t)raper je svoj sedmi album – prvega je na plano pahnil leta 2010 – predal rahlemu house beatu, ki mu po izbrani nomenklaturi lahko rečemo tudi Baltimore Club. Naj kar bo baltimorski, de facto gre za praktično že tradicionalen detroitski house modul, ki ga je skozi zadnja štiri desetletja utrjeval Mr.Fingers oziroma Larry Heard, legendarni inovator plesne glasbe ali pač krovne slogovne sekcije, znane kot dance-music. Honestly, Nevermind je sicer zelo očitno pridelana ekspresno, saj izstopajočih vib ali izrazitih stilističnih ponorov oziroma dramaturških ali narativnih presežkov skoraj ne vsebuje. Zato je še kar naravno, da je debata o tem albumu nemudoma zreducirana na dilemo, ali je to sploh dobra ali manj dobra glasbena dobrina. Kolokvija na temo pa niti ni zahtevno skleniti z ugotovitvijo, da Drake v 2022 teži na prenovljen način, malodane dobesedno, da Drake zdaj operira na modernizirani in zato lažji osnovi. Menim, da je to sprejemljvo in okusno. Ker? Poprej Drakeovi značilni suhi momljajoči karbohidrati so zdaj občutno bolj vlažni – in gredo zato v slast pač lažje.

Ocena: 4