Drake in Wiz Khalifa potrebujeta nujen odmor

1. JOSEPH SALVAT - In The Afternoon

Šment, vse ima hude. Komade. Ja. Salvat je Avstralec, ki zna lepo in prepričljivo zapeti tudi v francoščini. A zaenkrat naj bo pomembno to, da se njegova glasbena pot razvija in po uspešnosti vzpenja. Nov song Josepha Salvata je sicer dokaj tipski elektropop-ček. Tako po melodijski strukturi kot tudi po produkcijskem štihu. Je pa na posnetku spet dovolj prostora za njegov prelep glas. Ravno zaradi tega songi Josepha Salvata dobijo posebno lahkotnost in svežino. Na prvem uradnem albumu Night Swim (letnik 2015) Salvat še zlasti blesti v baladah. Njegova priredba Rihanninih Diamonds je upravičena čiste petice. Prepričan sem, da še vedno premalo znani pevec ravno letos, to je z letošnjim albumom, močno preseneti. Za zdaj pa naj kot zaznamek - da ga pač ne pozabimo - cinglja in žubori tale popoldanska posteljna igrivost. Ocena: 4 2.WIZ KHALIFA - Real Rappers Rap

Zdaj bo najbrž že deset let od tega. Uletim enkrat v Brixton Academy, kjer naj bi se takole bolj na lahko zapištolil en po imenu Wiz Khalifa. Khalifa takrat še zdaleč ni bil top-top zaslužkar in tudi projekcija razvoja njegove kariere še ni kazala na psvajanje lestvičnih vrhov. To se je udejanilo nekaj sezon pozneje. V glavnem. Pridem notri. En tip suh kot prekla nekaj čudnega momlja v mikrofon. Njegovi gibi so bili ubrano spontani, a bolj lenobni. Zaključki, da bi bil tip, na primer, kak poseben plesni talent niso imeli smisla. Če bi bil, bi mu njegov sparan skini-jeans že zdavnaj zlezel v globino njegovih super. Tako pa mu je hlačni zgornji rob pošteno zlezel do spodnje stegenske polovice. Toda. NJeovi komadi so bili res magični. Muzikalno je bil točen kot urca. Vseh pet tisoč najstnic zbranih pod odrom pa je cvililo bolj kot na številnih številnih drugih koncertih, na katerih je bil zvezda kak bolj izrazit šminker oziroma lepotan. Wiz Khalifa je tistikrat s svojim fenomenalnim šovom vehementno uničil vse kar je tam lezlo in šlo. Nemara najboljši solo nastop katerega koli raperja, kar sem jih doživel. Zdaj je Khalifa na izi. Še preveč na izi. Zadnja leta nekaj prav megleno bluzi čez pretežno mid-tempo podlage. Te so še kar naprej sintetično široke, prostrane, toda zdi se kot da Khalifa v svojem životu nima več dovolj smodnika. Naj se loti česa vsaj malo bolj nevtralnega. Ne pa da nov komad naslovi Pravi raperski rap. Pa kaj je to, kaj je s tabo, legenda. Ocena: 3 3. DUKE DUMONT - Therapy

Upal sem na kaj boljšega. Res? No, pa saj sprememba ritmičnega načina, in to kar med kitico, sploh ni bedna. Bolj ko se zaradi operativnih naporov blede oscilatorju, več dinamike je v zraku, bolj se bo plesalcem trgalo. Nenazadnje gre, že iz naslova razvidno, za terapevtsko dejanje. Duke Dumont je že vsaj desetletje sodi med špico angleške house in bas produkcije. Njegovi drveče-plesni komadi praviloma vključujejo skrajno avtoritativne vokale. Tu ta njegov prvi letošnji ni izjema. Poudarjeno dramatično-gospelovski v nekaj sekvencah povsem pokori izpovednost. Precej nenavadno in hkrati skrajno samozavestno je dejstvo, da si je avtor kot udarnost, ki naj bi propagirala njegovo prihajajočo dolometražnost, privoščil oziroma izbral tovrstni kreativni zamah. Zaključek ena je, da je Therapy je zelo zanimiva in kot taka dragocena; morda sproži nov trend. Zaključek dve pa, da sta Dumontova naboljši še vedno Hold On (z gostom MNEK-om) in Ocean Drive (na katerem zapoje Ben Matthews). Ocena: 2,5 4.FUTURE ft. DRAKE - Life Is Good

