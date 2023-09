Drake na koncertu pozabil besedila pesmi: Delal je monologe

Kanadski raper Drake se je znašel v neprijetni situaciji, a tudi na udaru oboževalcev, potem ko je med nastopom pozabil besedila več svojih pesmi. Dan po nastopu v State Farm Areni v Atlanti so Draka oboževalci, ki so obiskali njegov koncert, soočili s kritikami, seveda pa so se med njimi našli tudi tisti, ki so v nastopu uživali.

Raper Drake se je znašel pod plazom kritik svojih oboževalcev, saj je med nedavnim koncertom v Atlanti pozabil besedila pesmi, to pa reševal s številnimi monologi, nad čim pa obiskovalci niso bili navdušeni. Glasbenikovi oboževalci so pozneje razočaranje izrazili predvsem na družbenih omrežjih, kjer so ga soočili s kritikami.

icon-expand Drake je med nedavnim koncertom pozabil besedila svojih pesmi. FOTO: Profimedia

"Pričakoval sem, da bo Drake zapel vsaj eno svojih pesmi, kot jih je dejansko posnel, da bi lahko pel skupaj z njim," je dejal oboževalec na TikToku. "Dame na TikToku trdijo, da se Drake med svojim nastopom v Atlanti ni mogel spomniti besedil polovice svojih pesmi," pa je zapisal nek drug oboževalec na družbenem omrežju X.

Drake naj bi pogosto prekinjal nastop zaradi "10-minutnih monologov", zaradi česar so bili mnogi razočarani. To pa ni prvič, da se je Drake med turnejo soočil s kritikami. Nedavno je pozabil besedilo Ginuwineove pesmi So Anxious iz leta 1999, ki jo je vključil v svoj nastop.

