Drake v novi uspešnici: Brat, midva sva Jugoslovana

Drake je svoje oboževalce presenetil z izidom novega singla, ki ga je naslovil 8Am in Charlotte, v pesmi pa je sporočil, da je njegov prijatelj in sodelavec 21 Savage končno dobil zeleno karto in bo odslej lahko polnopravni državljan Združenih držav Amerike. Bolj kot s to novico pa je Drake presenetil z verzi, v katerih ju je označil za Jugoslovana, omenil pa je tudi Češkosloveško.

Drake je enden tistih zvezdnikov, ki se ne bojijo škandala. 38-letni Kanadčan je pred kratkim izdal novo pesem, s katero pa je poskrbel za več presenečenj in tudi neodobravanja. Predvsem zadnje prihaja z evropske strani, kjer se ljudje sprašujejo, ali glasbenik sploh ve, da Jugoslavija in Češkosloveška ne obstajata več, a hkrati prav na območju teh nekdanjih držav sedaj s pesmijo žanje uspeh. V pesmi, v kateri je Drake sporočil, da je njegov prijatelj 21 Savage dobil ameriško državljanstvo in s tem končal več let trajajoči boj z imigracijskimi agencijami v Združenih državah, zvezdnik pravi: "Savage je dobil državljanstvo naravnost iz konzulata. Kamor jaz grem, greš ti, brat, midva sva Jugoslovana." Verzi naj bi se nanašali tudi na to, da bo v Veliki Britaniji rojeni glasbenik sedaj končno lahko nemoteno živel v Združenih državah in tam tudi nadaljeval svojo kariero, ki jo je že uspešno pričel pred leti, z Drakom pa se bo lahko odpravil tudi na turnejo. Drake se je v novem videospotu odločil nastopiti s sinom. FOTO: Profimedia Predvsem začudenje in nekaj neodobravanja pa je refren doživel na družbenih omrežjih, kjer so se predvsem ljudje z območij, ki jih omenja Drake, spraševali, ali se ta sploh zaveda, da ti dve državi ne obstajata več. "Drake ali Darko?" je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Ta je končal vse prepire na Balkanu." Pojavilo se je tudi nekaj predlogov, naj si Drake spremeni ime v 'Drejković' in ustvari pesem v sodelovanju z Lepo Breno. Dejstvo, da je v videospotu nastopil tudi glasbenikov sin Adonis, je tako postalo nepomembno, glasbenik pa je pred dnevi sporočil, da se za nekaj časa umika z odrov, ker si bo vzel premor od glasbene kariere, prestavil pa je tudi nekaj koncertov.