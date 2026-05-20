Drama po Evroviziji: nič točk Ukrajini, direktor moldavske televizije odstopil

Direktor moldavske javne televizije Vlad Turcanu je odstopil s položaja po burnih odzivih, ki jih je povzročilo glasovanje moldavske žirije v finalu tekmovanja za pesem Evrovizije minulo soboto na Dunaju. Moldavska žirija je namreč svojih 12 točk podelila Poljski, Izraelu 10, Romuniji tri, Ukrajini pa nobene. Takšen izid je na družbenih omrežjih v Moldaviji in Romuniji povzročil številne kritike in negativne odzive, ki so prerasli v odstop, javni linč članov žirije in celo posredovanje moldavskega ministra za kulturo.

Turcanu je v uradni izjavi za javnost izjavil, da člani žirije niso upoštevali občutljivosti, ki obstajajo med Moldavijo in sosednjima državama Romunijo in Ukrajino. "Naš odnos do Ukrajine nikakor ni odraz 'nič točk', ki smo jim jih podelili, in naši občutki do Romunije so lahko le občutki ljubezni," je dejal. Dodal je, da žiriji ni dal navodil, kako naj glasuje, vendar je prevzel odgovornost za nastalo situacijo. Medtem romunska predstavnica Alexandra Capitanescu, ki je na letošnji Evroviziji s pesmijo Choke Me osvojila tretje mesto, negativnih občutkov do moldavske žirije na družbenih omrežjih ne razume. Ob tem se je zahvalila državljanom Moldavije, ki so glasovali zanjo. "Nismo jezni na moldavsko žirijo, ki je prijave ocenila, kot se ji je zdelo primerno, in ni prav, da bi bil celoten narod odgovoren za odločitev le sedmih ljudi," je zapisala na Instagramu.

Alexandra Capitanescu. FOTO: Profimedia

Oglasil se je tudi moldavski minister za kulturo Cristian Jardan in zahteval pojasnila glede glasovanja žirije. Članica žirije Viktoria Cunir pa je dejala, da obžaluje, da je sprejela povabilo k sodelovanju v žiriji, odzive javnosti pa je opisala kot izkušnjo javnega linča. Moldavski predstavnik na tekmovanju za pesem Evrovizije Satoshi, ki je osvojil osmo mesto, je medtem pozval k umiritvi napetosti. "Ne širite sovraštva. Najini državi sta bili in bosta ostali prijateljici," je zapisal na Instagramu.

Moldavski predstavnik Satoshi. FOTO: Profimedia

Spomnimo, da je 70. tekmovanje za pesem Evrovizije potekalo na Dunaju, zaznamoval pa ga je bojkot nekaterih držav zaradi sodelovanja Izraela. Med državami, ki letos niso sodelovale, so bile Irska, Islandija, Nizozemska, Španija in Slovenija.