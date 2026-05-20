Glasba

Drama po Evroviziji: nič točk Ukrajini, direktor moldavske televizije odstopil

Moldavija, 20. 05. 2026 10.05

Avtor:
A. J.
Moldavija in Romunija, Vlad

Kar naj bi bilo politično neobremenjeno glasovanje na glasbenem tekmovanju, se je po sobotnem razpletu na Evroviziji sprevrglo v obtoževanje med državami, hudo nezadovoljstvo in odstop direktorja javne moldavske televizije. Povod? Moldavska žirija je Romuniji namenila tri točke, Ukrajini nobene, Izraelu pa 10.

Direktor moldavske javne televizije Vlad Turcanu je odstopil s položaja po burnih odzivih, ki jih je povzročilo glasovanje moldavske žirije v finalu tekmovanja za pesem Evrovizije minulo soboto na Dunaju.

Moldavska žirija je namreč svojih 12 točk podelila Poljski, Izraelu 10, Romuniji tri, Ukrajini pa nobene. Takšen izid je na družbenih omrežjih v Moldaviji in Romuniji povzročil številne kritike in negativne odzive, ki so prerasli v odstop, javni linč članov žirije in celo posredovanje moldavskega ministra za kulturo.

Turcanu je v uradni izjavi za javnost izjavil, da člani žirije niso upoštevali občutljivosti, ki obstajajo med Moldavijo in sosednjima državama Romunijo in Ukrajino. "Naš odnos do Ukrajine nikakor ni odraz 'nič točk', ki smo jim jih podelili, in naši občutki do Romunije so lahko le občutki ljubezni," je dejal. Dodal je, da žiriji ni dal navodil, kako naj glasuje, vendar je prevzel odgovornost za nastalo situacijo.

Medtem romunska predstavnica Alexandra Capitanescu, ki je na letošnji Evroviziji s pesmijo Choke Me osvojila tretje mesto, negativnih občutkov do moldavske žirije na družbenih omrežjih ne razume. Ob tem se je zahvalila državljanom Moldavije, ki so glasovali zanjo. "Nismo jezni na moldavsko žirijo, ki je prijave ocenila, kot se ji je zdelo primerno, in ni prav, da bi bil celoten narod odgovoren za odločitev le sedmih ljudi," je zapisala na Instagramu.

Alexandra Capitanescu.
FOTO: Profimedia

Oglasil se je tudi moldavski minister za kulturo Cristian Jardan in zahteval pojasnila glede glasovanja žirije. Članica žirije Viktoria Cunir pa je dejala, da obžaluje, da je sprejela povabilo k sodelovanju v žiriji, odzive javnosti pa je opisala kot izkušnjo javnega linča.

Moldavski predstavnik na tekmovanju za pesem Evrovizije Satoshi, ki je osvojil osmo mesto, je medtem pozval k umiritvi napetosti. "Ne širite sovraštva. Najini državi sta bili in bosta ostali prijateljici," je zapisal na Instagramu.

Moldavski predstavnik Satoshi.
FOTO: Profimedia

Spomnimo, da je 70. tekmovanje za pesem Evrovizije potekalo na Dunaju, zaznamoval pa ga je bojkot nekaterih držav zaradi sodelovanja Izraela. Med državami, ki letos niso sodelovale, so bile Irska, Islandija, Nizozemska, Španija in Slovenija.

Razlagalnik

Tekmovanje za pesem Evrovizije, znano tudi kot Eurovision Song Contest, je eno najstarejših in najbolj gledanih televizijskih glasbenih tekmovanj na svetu, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza (EBU). Prvič je bilo organizirano leta 1956 z namenom, da bi po drugi svetovni vojni prek glasbe in kulture združilo evropske narode ter spodbudilo sodelovanje med javnimi radiotelevizijami. Danes tekmovanje presega evropske meje in vključuje države, kot je Izrael, ter predstavlja platformo za predstavitev nacionalne glasbene produkcije in promocijo kulturne raznolikosti.

Sistem glasovanja na Evroviziji temelji na kombinaciji glasov strokovnih žirij in glasov občinstva (televoting). Vsaka sodelujoča država ima svojo nacionalno strokovno žirijo, sestavljeno iz glasbenih strokovnjakov, ter omogoča svojim državljanom, da glasujejo prek telefona ali spleta. Obe skupini glasov se pretvorita v točke po sistemu 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1 točka za deset najboljših pesmi. Pomembno pravilo je, da države ne smejo glasovati za svojega predstavnika, kar zagotavlja večjo nepristranskost tekmovanja.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je največje združenje javnih medijskih hiš na svetu, ustanovljeno leta 1950. Sedež ima v Ženevi v Švici. Zveza igra ključno vlogo pri izmenjavi televizijskih in radijskih vsebin, tehničnem sodelovanju ter zaščiti interesov javnih medijev. Poleg organizacije Evrovizije EBU skrbi tudi za izmenjavo novic in športnih dogodkov, s čimer omogoča, da gledalci po vsej Evropi spremljajo dogodke v realnem času, hkrati pa postavlja standarde za kakovostno in neodvisno javno novinarstvo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI4

Zmajevo gnezdo
20. 05. 2026 10.17
kako sem vesel da nismo sodelovali v tej godlji.
Vakalunga
20. 05. 2026 10.15
Evropo so prevzeli Nemški naciji in njihovi pomagači UKRAJINCI ostali so pa talci teh dveh od RUSOV potolčenih napadalcev druge svetovne..)) 400 milijonov Evropejcev izsiljujejo za cilje Nemčije in Ukrajine ki ni ne Evropi, ne v NATU..
Cvetka_marjetka
20. 05. 2026 10.12
Toliko o tem koliko se ocenjuje glasbeni nastop...hahaha glasbeno tekmovanje,že dolgo več ne ampak izključno politično....glasovi prihajajo na podlagi odnosov med drzavami ne pa glede na kvaliteto same pesmi...
Thor78
20. 05. 2026 10.10
Bolano, ukri bodo vse uničili.
