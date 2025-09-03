Dramatična soočenja in strast Puccinijeve Tosce tudi na ljubljanskem odru

Prvič uprizorjena leta 1900 v rimskem Gledališču Costanzi, Tosca ostaja ena največjih mojstrovin veristične opere. Zgodba, postavljena v Rim leta 1800 ob Napoleonovem pohodu, združuje zgodovinska dejstva in tragične izmišljene like. Giacomo Puccini je libreto Luigija Illice in Giuseppeja Giacose uglasbil z drznimi harmonijami, ekspresivno melodiko in dramatičnim tempom, ki poslušalca drži v napetosti do zadnjega akorda.

Dogajanje med operno divo Florio Tosco, slikarjem Mariem Cavaradossijem in zlobnim šefom policije Baronom Scarpio tvori tragičen ljubezenski trikotnik, v katerem glasba zablesti s svojo emocionalno močjo. Program koncertne izvedbe bo zajel najznamenitejše trenutke opere, med njimi tudi arijo 'Vissi d'arte, vissi d'amore', ki pooseblja srž Puccinijeve ustvarjalnosti. S svojo dramatično intenziteto in brezčasno lepoto glasbe Tosca že več kot stoletje nagovarja poslušalce po vsem svetu – zdaj pa bo ta moč čutiti tudi v Ljubljani.

V naslovni vlogi Florie Tosce bo nastopila ameriško-kanadska sopranistka Sondra Radvanovsky, ena vodilnih opernih umetnic današnjega časa. Njena izjemna globina glasu, prefinjena barva in dramatična prezenca ji omogočajo, da zanesljivo prevzame tako Puccinijeve in Verdijeve junakinje kot zahtevne belcanto vloge. Nastopila je v najpomembnejših opernih hišah po svetu, med drugim v Metropolitanski operi, milanski Scali in Kraljevi operni hiši v Londonu.

Sopranistki se bo pridružil tenorist Freddie De Tommaso, ki bo nadomestil Jonathana Tetelmana, ki je zbolel. De Tommaso je ekskluzivni glasbenik, ki snema za založbo Decca Classics. Njegov debitantski album Passione je pristal na prvem mestu lestvice in prejel nagrado BBC Music Magazine za najboljšega novinca. Med njegovimi vrhunci v sezoni 2024/25 so bili Cavaradossi (Tosca) v Državni operi v Berlinu, Bavarski državni operi v Münchnu, Metropolitanski operi v New Yorku, Dunajski državni operi in gledališču v Bonnu.

Kot Pollione (Norma) je nastopil v gledališču Theater an der Wien, Dunajski državni operi in milanski Scali ter Don José (Carmen) v Dunajski državni operi.

Britansko-italijanski tenorist je zaslovel decembra 2021, ko je v produkciji Tosce v Kraljevi operi nastopil kot Cavaradossi in s tem pri 28 letih postal najmlajši tenorist, ki je vlogo odigral in odpel na ikoničnem odru, in bil prvi Britanec po letu 1963.