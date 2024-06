Dražen Zečić ob 35. obletnici navdušil obiskovalce ljubljanskih Križank

Malokdo se lahko pohvali z glasbeno kariero, ki traja že 35 let. Dražen Zečić pa ima poleg tega tudi občinstvo, ki ga vedno pričaka na nogah. Kako se hrvaški pevec spominja svojega prvega nastopa? "Zaprosil sem sorodnika, če lahko na njegovi poroki odpojem dve pesmi. Sposodil sem si kitaro – delal sem preko študentskega servisa, da bi si lahko sposodil kitaro – da zapojem dve pesmi. Potreboval sem tri dni, da sem si jo sposodil, pel sem brezplačno in bil sem srečen."

Začetek profesionalne kariere beleži od leta 1989, ko je napisal pesem za Miša Kovača in posnel svoj prvi album. Proslavo obletnice pa začel pri nas, v Križankah. "Začnem zelo skromno, bi rekel. Ne želim, da bi ljudje pričakovali preveliko evforijo, želim samo predstaviti nekaj lahkotnih pesmi. Nato pa oni odločijo, kako bom pel. Odvisno je od njihovega razpoloženja, njihovega počutja."

Za konec pa je o svoji dolgoletni karieri še dodal: "Dobil sem mir v življenju, odgovornost pa obdržal. V teh letih si rečeš: 'Naredil sem najbolje, kar zmorem. In to sedaj počnem izključno zato, ker imam to rad, ne pa zato, ker moram."