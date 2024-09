Dream Theater: Nočemo biti namensko nepredvidljivi

OGLAS

James, z Dream Theater imate to jesen turnejo ob 40. obletnici, kaj menite o obletnicah in kakšen nabor pesmi in spektakel boste pripravili? Res gre že za 40. obletnico, za katero vsi upamo, da bo neverjetna izkušnja, tako za nas kot za naše oboževalce. Produkcija bo mogočna in senzacionalna. Kar pa se tiče pesmi pa mislim, da je Mike Portnoy spravil skupaj natanko to, kar bi morali igrati na tej specifični turneji, dotaknili se bomo veliko klasik in zato upamo, da bomo veliko stvari igrali samo tokrat, da bodo to koncerti, ki si jih bodo vsi zapomnili. Pripravite se za neverjetno turnejo, brez dvoma.

Zasedba bo letos od oktobra do decembra na turneji, nam najbližje pa bodo 29. oktobra v zagrebški Areni.

Bo turneja glede skladb trdno določena vnaprej ali boste fleksibilni in boste igrate različne pesmi tudi za tiste oboževalce, ki pridejo na več koncertov in ne zgolj na enega? Naš seznam pesmi bo določen, že zdaj vemo, kaj bomo igrali v prvem ali drugem delu turneje. Pesmi se dotikajo naših klasik, če si oboževalec Dream Theater, potem boš zagotovo dobil zelo veliko v smislu kdo in kaj smo, če me razumete. Zagrizli se bomo v svoj katalog, ki pa smo ga določili, morda bomo čez pol leta pogledovali po drugih pesmih, a sprva, po Veliki Britaniji in Evropi, bomo igrali pesmi, v katerih lahko vsi uživajo. Potem pa bomo morda, nekje po poti, začeli razmišljati ali uvesti na koncerte tudi nove, drugačne pesmi.

Kako razumete izraz progresivni metal, tudi za naključnega poslušalca je vaša glasba zelo poslušljiva in inovativna, v primerjavi z najbolj zagrizenimi oboževalci, ki bržčas poznajo, kako zveni vsaka nota ipd.? Ko pomislim na progresivni metal, bi ga lahko nekomu, ki o njem ne ve kaj dosti, opisal, da gre za zelo raznoliko glasbo, četudi je morda težka, a je svobodbna. Imate svobodo izražanja. Glasbeno vas lahko slogovno lahko zanese kamor koli želite, saj je eklektična, raznolika, nočemo pa biti popredalčkani z določenim slogom ali glasbenim izrazom. Ali gre za klasične, jazz, rock ali metal elemente, vse je del naše glasbe, s čimer smo zadovoljni. Nočemo biti namensko nepredvidljivi. A pred seboj imamo šablono, da lahko ustvarjamo, kar želimo in še vedno ohranjamo našo identiteto. Kar se nam seveda zdi čudovito. V bendu ste že več kot trideset let, kakšna je klima v bendu po toliko letih in videli smo tudi, da se je lani vrnil Mike Portnoy? Klima je blago topla (smeh). Vsi se sončimo, kopamo in uživamo. Super je, da smo spet skupaj, ustvarili smo nov album, komaj čakamo na turnejo. Zelo se veselimo nove plošče ter da bomo spet potovali po svetu, saj bomo uživali, ker se odlično razumemo. Vse smo pozitivni, se smejemo in zagotovo bo to "peklenska" vožnja naslednjih nekaj mesecev.

Dream Theater se v postavi James LaBrie, John Petrucci, Mike Portnoy, John Myung in Jordan Rudess, po poldrugem desetletju spet odpravljajo na turnejo. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Delali ste tudi na samostojnih zadevah kot je album Beautiful Shade of Gray (2022), fantje so imeli Liquid Tension Experiment, vendar se zdi, da se radi vedno znova vračate v matično zasedbo, kot nazaj k materi, kaj pravite na to? Verjetno je dobro, da delate še kaj drugega, razen Dream Theater? Absolutno, vedno sem rekel, da ker delamo stvari zunaj zasedbe, ali gre za samostojne albume ali sodelovanje z drugimi glasbeniki, da se iz tega učiš in rasteš, postajaš boljši glasbenik in avtor. Izkušnje pa ne obogatijo le tebe, temveč celotno zasedbo, vsi smo zrasli, hkrati pa je to kot gorivo za Dream Theater. V vsakem primeru je to "win-win" situacija. Klasično vprašanje bi bilo, je težko po vsem tem času biti kreativen, a vseeno, kak vas žene naprej, kaj je vaše gorivo, kot pravite, vas žene enaka energija, fokus kot v mladih letih ali se to spremeni, ko človek doseže 50. ali 60. leta? Solidno vprašanje, bi pa vam svetoval, da o tem sodite, ko boste slišali novi album, velja? Vedeti morate, da čutimo, da je nova plošče preklemano neverjetna, četudi gre za 16. album po vrsti. A dokler se greš vse skupaj s pravimi razlogi in imaš rad, kar počneš, si ponosen na to, kar si, potem ta energija ustvarja pozitivne in dobre rezultate. Vse skupaj je šlo kot namazano, naravno, produktivno, torej ne glede na to, koliko časa že to počnemo, imamo prave vibracje in "groove", v tem smislu bo novi album to zagotovo dokazal. Dober občutek je, da smo v studiu videli, da je magija še vedno tu, da deluje, zaradi česar smo zelo veseli.

"Dokler se greš vse skupaj s pravimi razlogi in imaš rad, kar počneš, si ponosen na to, kar si, potem ta energija ustvarja pozitivne in dobre rezultate." FOTO: Miro Majcen icon-expand

Živimo v časih pretočnih glasbenih platform, glasba se ne prodaja več tako kot pred nekaj desetletji, zato skupine ustvarijo jedro svojega dobička na koncertih in turnejah. Glasbeni posel se je zelo spremenil, saj največja imena zdaj prodajajo svoje kataloge za milijarde? Kaj menite? Moj bog, imamo nekaj ur za tako veliko temo? (smeh) Če malce opraskamo temo, gre žal za velike premike v glasbeni industriji, ljudje lahko dostopajo do materiala tako poceni in svobodno. Pretočne platforme so v tem smislu v redu za razširjanje glasbe, a po drugi strani lahko vsak ustvari album, glasba pa se zdi kot da je neoprijemljiva, a avtorji bi morali biti pošteno plačani za svoje delo, za kar ustvarijo. Vložiti je treba tisoče in tisoče ur dela, mesece ali leta. Nekdo pa lahko do tega pride s klikom, brezplačno, kar ni prav. V industriji tako ni zadoščeno pravici, gre za veliko temo. A drži, da 95 odstotkov glasbenikov dejansko zdaj služi s koncerti in turnejami. Tudi moj sin je v bendu, težko je mladim bendom, da jim vsaj približno uspe, za kar se morajo truditi dan za dnem, skušajo preplavati ocean, ki je brezmejen. Svet se je v tem smislu precej spremenil, zagotovo. Koliko raje delate na novi glasbi v primerjavi z izvajanjem vašega bogatega kataloga za nazaj? Oboje je pomembno, saj ko nekaj ustvarjaš, pomeni, da si še vedno relevanten, kar te drži v igri, ko pa si na turneji, pa je potrebno, da igraš stare pesmi, kar te je naredilo in je tvoja zgodovina, kar želijo tudi tvoji oboževalci. Z ustvarjanjem pa nenehno raziskuješ, kar imaš kot človek, kot umetnik za povedati. Hkrati pa je to kot dialog s tvojimi poslušalci, kar te zagotovo bogati.

