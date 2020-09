Zasedba Dreamwalk s poletno pesmijo o prijateljstvu in življenju

Dreamwalk, ki so s svojevrstnim zvokom in energijo močno zaznamovali alternativno glasbeno dogajanje ob prelomu tisočletja, so na pragu poletja s singlom Paper Hearts najavili vrnitev med aktivne bende. Poslušalke in poslušalci so singel sprejeli z navdušenjem, band pa je najtoplejši letni čas izkoristil za pripravo svežega komada z videom Who I Am.