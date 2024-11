Drevored: Smo najglasnejša rock skupina v Evropi!

Dolenjska zasedba Drevored ima tako rekoč kulten status, saj njeni začetki segajo v leto 1979, v vsem tem času pa so z dolgimi premori, a vedno zanimivo godbo nedavno letos postregli s tretjim albumom Sadimo vam drevesa. Več o njihovi zgodovini in novi plošči pa je v pogovoru strnil vodja zasedbe Dušan Prosinečki.

Vaša zgodovina pravi, da ste nastali leta 1979, delovali deset let, potem spet dve desetletji premora, prvenec Dekade pa ste izdali (šele) leta 2009. Kaj, kako, zakaj? Začeli smo kot štirje gimnazijci, ki so bili očarani z rock glasbo. Aktivno smo delovali desetletje, potem pa si privoščili 14-letni dopust. Leta 2005 smo se ponovno zbrali in posneli album naših najbolj znanih skladb.

Novomeška zasedba Drevored predstavlja tretji album, ki govori o sreči, humanizmu in strasti do glasbe. FOTO: Izvajalec icon-expand

Drugi album Na zahod je (vnovič) izšel šele čez sedem let, leta 2017, čez novih sedem let pa smo letos dočakali tretji album Sadimo vam drevesa, kaj je razlog za tako dolge časovne zamike? Mi glasbo ustvarjamo zelo premišljeno in se nam res ne mudi s snemanjem, če nismo popolnoma prepričani, da imamo zares dober material za snemanje. Uživamo v tem. Nam tudi nič ni bilo podarjeno v obliki sponzorskega denarja. Vse plačujemo sami. Proces našega snemanja se vedno podaljša, ker z nami sodelujejo tudi tuji priznani producenti in master inženirji. Njim pa se je pač treba prilagoditi. Dejansko menite, da je sajenje dreves življenjsko poslanstvo ljudi, poleg delanja dobrega, če sodimo po naslovu vašega tretjega albuma? Naslov plošče simbolizira naš pogled na življenjsko poslanstvo vsakega od nas. Delati dobro za ljudi. Naše ustvarjanje glasbe simbolizira resnično predanost strastni glasbi in humanizmu. Glasba bi morala združevati različno misleče ljudi, kar bi morala biti tudi naloga medijev. Od kod ta predanost humanizmu, saj vemo, da so napovedi črne, tako okoljevarstvene, sploh pa v smislu vojn oz. (ne)mira v svetu? Kdo pravi, da so črne? Politične elite se igrajo vojne, navadni delovni ljudje zagotovo ne. Mislim, da bi morali vsi stremeti k sočutju in sodelovanju, se posvetiti pozitivnim primerom doma in v svetu. Vsi skupaj imamo odgovornost za boljše življenje. Kje bi sploh bile naše omejitve, če bi vsi stremeli k temu. Ampak mi smo le rock glasbeniki in o tem lahko le pojemo v svojih pesmih.

Žanrsko ste predvsem rockersko naravnani, četudi pesmi morda bolj kot udarnost izražajo poetiko, ljubezen in harmonijo. So v tem smislu tudi teme besedil, vam je torej pomembnejši optimizem kot pa kritika in črnogledost? Seveda, smo rokerske duše. Zelo radi gojimo navado pozitivnega razmišljanja. Naša besedila so odraz družbe, v kateri živimo. Najlažje je biti kritičen in slabe volje nad vsem, kar se dogaja. Kot rokerji se izogibamo takšnemu vedenju, saj imamo radi ljudi in življenje. Iz kakšnih vzgibov nastajajo pesmi, ki so vedre, pozitivne, skratka nam lahko polepšajo dan, prej kot pa da bi ljudi spravljale v zadrego ali slabo voljo? Osebne izkušnje in ustvarjalni navdih pišejo take pesmi. Smo izkušeni glasbeniki, ki lahko igramo različne stile rock glasbe in to se najbrž pozna v naši glasbi. Vsi že desetletja igramo svoja glasbila. Radi raziskujemo glasbo. Sanjam te nocoj ima skoraj indijski pridih, Če res ljubiš ženo se sliši kot apologetska pesem nekoga, ki mu je za neke stvari žal in bi jih rad popravil, TV je oda vse bolj zastareli tehnologiji, ki je mladi rodovi praktično ne poznajo več. Bi dejali, da ste nostalgični po nekih drugih časih, npr. tudi v skladbi Lovim mladost nazaj? Osebno se nimam za nekega nostalgika, ker nas tempo življenja sili naprej. Vendar priznam, da si rad ogledam kak dober film iz 70. ali poslušam glasbo, posneto pred mnogimi leti.