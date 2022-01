Drill in Emiljo AC sta v Razred zase zvabila še tretjega

Posušena Meduza, vodena Koffee in cmerasti navijači PSG.

DRILL FT. GIR - Razred zase

Svež met primorskega raperskega težkokategornika ima tri postulate. Najbolj izstopa izjemnen beat, ki ga je ustvaril štajerski (še vedno) wunderkind med producenti Emiljo AC. Drill, ki je vedno korak spredaj (kot je svoje dni zase zatrjeval Banjalučan Klinac). Zdaj je 23-letnega Emilja Cassagrandeja uporabil v pravem in odločilnem trenutku. Razred zase je manj zaradi očitne temačnosti, zato pa veliko bolj zaradi basovskega maščevja odklon od Drillove najbolj znane ali njegove osnovne estetske linije. Drill je v svojem nagovoru spet prepričljiv, strašljiv, slikovit in brihten. Malenkost razočara Hrvat Gir, ki kljub temu da je v pričujočem songu le drugi govorec, vseeno pove premalo in še to, kot da prehitro, preprosto ne zakoplje dovolj globoko oziroma ne ponudi docela premišljenih verzov. A ga ob koncu znova korektno popravi Drill. Ta nesporno potrdi, da je brez izdatnejših naporov, vešč tudi balkanskega tipa špijonaže. Ocena: 4,5 D-BLOCK EUROPE ft. CENTRAL CEE - Overseas

Kaj drugega kot – pa saj se izdajo že z imenom – evro-lizike D-Block (Europe) niso. Sploh v kontekstu celotnega grimea, UK-trapa, UK-drilla ali pač, kar jih je še britanskih makro- ali mikrohiphopaških žanrskih izvedenk. Všečni zvončki, ki jih nadomešča kitarsko okrasje v kvazi flamenko stilu, nekaj sčasoma manj in manj dopadljivih samobodrilnih pridig – in trio iz londonskega juga je v Overseas povedal vse. Ko nastopi Central-Cee, trenutno najbolj vroč angleški raper mehkužne provinience – ta doma iz Shepherd Busha, iz občine, ki sklene zahodni rob širšega središča Londona – se stvari malenkost zresnijo. Čeprav šment, kakšni izdajalci avtohtone biti. Namesto da bi promovirali domače (drugoligaše) Millwall, Charlton (ah, ta je letos spet v 3.ligi) ali Fulham oziroma Queens Park Rangers, usranèti slavijo Paris St.Germain. Ocena: 2,5 KOFFEE - The Harder They Fall

Jamajčanka Koffee v zadnjem obdobju malenkost popušča. Zato res velja preveriti njen odličen debitantski album Repture (2019), kajti tole je bolj hollywoodsko naprezanje brez izrazite esence – pa najsi gre za kritiko ritmike ali pa melodike. Tudi Koffeein glas nekam nenavadno cvili; kot da njeno počutje za časa snemanja ni bilo prav uravnovešeno. Presenetljivo brezkofeinsko. Ocena: 2 MEDUZA FT. HOZIER - Tell It To My Heart

