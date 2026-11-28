DRILL x RETA - Tu na obali

Surov po-klavirčkan boom bap je tam/Tu na obali še vedno prevladujoča, a zagotovo najbolj učinkovita hiphop taktika. Drill in Reta sta realistično zagana secirati živo lokalno socio-tkivo. Medtem ko je Drill resen in še bolj globokoglasen kot sicer, je Retin basovski štih že kar srhljiv, ooou! Pa saj za opise standardiziranih obalnih večerno-nočnih prizorov kaj drugega niti ni primerno, mar ne. Kakšna rima ali dve bi morebiti lahko še bolj presenetili! Zimzeleni Drill in vzpenjajoči se Reta sta avgusta predstavila komad Plan, njun zadružni album Split Screen pa je prav tako že tu, tj. povsod.

Ocena: 4,5

BOB SINCLAR FT. DIVA AVRI - Funk Dat

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Pariška house šola se je močno utrdila že v poznih devetdesetih, ko so bili Cassius, Etienne de Crecy, Laurent Garnier ter bolj artistično zveneča benda Justice in Air že globalno znani. Bob Sinclar je bil v tej konstelaciji nemara še najbolj prodoren in šele po njegovih prvih dveh albumih Paradise (1998) in Champs Elysées (2000) sta na sceno na polno uletela Daft Punk, David Guetta pa za njima. Nerafiniran detroitski house zvok, pomešan z italo- ali euro-discom, se vrača bržkone prav zaradi vnovičnega Sinclarjevega prebujenja. Komad je čvrst, bizarni pamfleti vpadljive vokalistke preračunljivo razbijajo sintetizatorsko nasičeno ritmično zanko, saksofonski vskoki so le še en klasičen, torej nujen french-house element. Zaključni komentar je tako le tisti vražji slogan, ki si ga je izmislil naš prvi raper: Šopaj, samo šopaj!

Ocena: 4,5

WIM - Cool With It

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Karn Kasidej Hongladaromp bolj kul niti ne bi mogel biti! Wim je solistični glasbeni projekt tajskega pevca in avtorja ter občasnega filmskega igralca. Vse ostalo, kar predstavlja Wim, pa je retro mehkoba, na kateri sta že v sedemdesetih in v osemdesetih ter še malce pozneje jadrala slovita ameriška soulmana Teddy Pendergrass in Dennis Edwards. Napev Cool With It bežno spomni tudi na Anito Baker, obenem pa še kako tudi na Mayerja Hawthornea, ki edini od referenčno omenjenih ni veteran, pač pa že poldrugo desetletje aktivno predan podobnim easy-listening soul-pop serenadam. A izbor stila vseeno ni tako presenetljiv, kot to velja za dejstvo, da je Karn aka Wim oz. WIM (pomeni How Is Me? / Kdo sem jaz?), 29-letnik iz Bangkoka, ki mu kak komad pomaga posneti in urediti njegova avstralska klapa.

Ocena: 4