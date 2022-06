Drillov kraljevsko veličasten optimizem

Start preseneti. Kajti Drill se z otvoritveno Mož beseda vnovič ozre nazaj, potrdi svojo misijo in znova priseže hiphopu. Pa čeprav vsi vemo, kdo je. A vendar je skromnost lepa čednost, pri čemer izkušeni primorski raper dobro ve, da nas ima v šahu že po začetnih taktih. Rojeni, da blestimo, Drillov peti album v nadaljevanju ponudi kar sedemnajst komadov. Ti predstavljajo tri slogovne kategorije: funkoidno-šlagerska, maskulinsko-jurišna in srce parajoče-romantična. Kljub prevladujoči pripovednosti v prvi osebi je Izolanova predanost nastopaštvu tako silovita in hkrati tako iskrena, da je v hipu spregledan tudi sorazmerno skromen nabor izbranih tematik. Toda Drill je mož z obale. Reprezentirati najbolj flegmatično slovensko pleme pa v prvi vrsti pomeni, da ti je za večino tegob malo ali pa občutno manj mar kot vsem ostalim. Avtorjevo avtentično govorico tradicionalno začinita prijetno zveneč akcent in ráskav glas. Gibčnih primerjav in svilenih metafor humornega planktona preprosto ne zmanjka. Vsak tretji song mestoma popestrijo tudi hrvaške rime, ki jih priskrbijo gostje iz, recimo, soseščine (Boyana, GIR, Lule, Juice, Phat Phillie). Podobno kot uvodna je posebne vrste samorefleksija tudi trinajstica, to je naslovna tema. Ta je obenem edina do zdaj že znana, v kateri Drill sam, in to sila uspešno, preverja moč lastne naracije. V vse preostale do zdaj že predstavljene single je vključena pisana falanga povabljencev: Razred zase (GIR), Nokia (Tschimy), DIY (Masayah) in Mladi samo enkrat (Amaya). A tu se Drillova gostoljubnost, ki nazorno potrjuje raperjevo priljubljenost med kolegi, še zdaleč ne sklene. Odličen primer koketiranja s trapom predstavlja Dopamin (duet s Sheby). Bolj brutalno zveneči bengerji (Barufa, Izpod lampe, Rap med noge) delno razkrivajo produkcijskih vpliv izza zahodne meje (DJ Slait), nekaj nepovratnih komadov me vrže na planet Andersona .Paak (Tko kot jaz). Toda Drill je najmočnejši, ko pride na vrsto prava sladica, ki ni le ena. Taki sta dve. Obe za zjokat emotivni, obe za vreči se s pomola z razprtima rokama, četudi na hrbet. Ni naključje, da sta naslova teh dveh nekam sorodna: Proti soncu in Po dežju. Drill nam z obema priporoči king-size optimizem. Yes, brat.

Ocena: 5