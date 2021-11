Drillov song Mladi samo enkrat je uspešnica za vedno

Jon Vitezič na sceno vstopa z nadzorovanim Utripom.

DRILL FT. AMAYA - Mladi samo enkrat

Ko se oglasi Drill, smo izpostavljeni posebni vrsti napetosti. Sploh če primorski raper zareže v nostalgijo. Njegov prepoznavni glas je namreč prvenstveno tempiran na opevanje čiste dolce vite, to pomeni na prosto uživanje, neskončno svobodo ipd. In ravno zato avtorjevi opisi družbenih odpadnikov ali njegove bolj nežne samorefleksije ustvarjajo še toliko bolj vpadljiv kontrast. Minljivost s spomini na zgodnjo mladost je vsebinsko poglavje, ki ga odpira prav zadnja Drillova uspešnica. Toliko bolj uspešnica, saj to skrajno elegantno dopolni res odlično oblikovana refrenska polovica. Ta je veliko več kot pa le običajni spremljajoči vokali, ki raperske pridige prelivajo z romantiko. Vložek Maje Keuc, znova podpisane kot Amaya, brez težav lahko uvrstimo med najboljše tovrstne domače kombinacije. Prefinjeno zloženo celoto ali skupno akcijo raperja in soularke pa med songe, ki se bodo lesketali tudi še v daljnem prihodnjiku. Pa še, komad Mladi samo enkrat izzveni še bolj domiselno zato, ker je del spremljevalne zasedbe tudi izvrstni bobnar David Morgan. Njegovo dopadljivo fraziranje pač ne more biti spregledano. Ob tem ne gre pozabiti, da smo z vsakim novim Drillovim hitom še bližje raperjevemu novemu albumu. Ocena: 5 JON VITEZIČ - Utrip

S premiero Jona Viteziča se domača scena nepovratno spreminja na bolje. To ni predvidevanje, pač pa že kar dejstvo. Song Utrip ne vključuje prvine, ki bi napeljevala k čemu drugemu kot pohvali. Prijetna gradirajoča tekstura, prešeren refren, nevsiljiv nosilni vokal, preprosta, a zelo okusna produkcijska nasičenost, pa naj bodo pod drobnosluhom s spremljevalni glasovi ali pa instrumentalna zasnova. V Vitezičevem Uripu prav vse špila tako kot pristoji premišljeni pop uspešnici. Pred časom sem mladega glasbenika ujel sredi odrske akcije. Vitezič nastopa podobno kot Ed Sheeran, torej sam s kitaro in z nekaj pomožne elektronike. Vtis, ki ga je zapustil mladi glasbenik, obeta, in to veliko. Ocena: 5

FREEKIND - R.F.T.S.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še vedno velja za pravi mali čudež, da se tudi pri nas ustvarja soul-pop, kakršnega pooseblja duet Freekind. Pričujoči song je po mojem mnenju najboljši z mini albuma Not Good Enough, ki sta ga pianistka in vokalistka Sara Ester Gerdej ter bobnarka Nina Korošak Serčič predstavili nedavno. Pripadajoči spot naj delovanje Freekind le še spodbudi, vzporedno s tem pa naj še več ljubiteljev dobre in kakovostne pop godbe spozna, kaj vse lahko priteče iz zvočnikov, ob katerih z navdušujočo lahkotnostjo muzicirata nadarjeni mladenki. Pravzaprav se šele tedaj lahko zavemo, zakaj sta si izbrali ravno ime tako ime. Navzven se zdi, da gre za načelo prosto po občutku. Resnica pa je ta, da je ta feeling a la Freekind že pred prvi velikim albumom navdušujoče izbrušen. Ocena: 5 EL MAKEDONER FT. SLADKI GREH - Broxly Team