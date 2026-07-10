Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Druge države prižgale rdečo luč, Albanija namenila štiri milijone evrov

Tirana, 10. 07. 2026 11.50 pred 29 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Kanye

Albanski premier Edi Rama ponovno jezi svoje sodržavljane. Potem ko je dvignil veliko praha s podporo gradnji luksuznega letovišča Ivanke Trump in Jareda Kushnerja na zaščitenem obalnem območju Zvërnec in neposeljenem otoku Sazan, je sedaj javnost še dodatno razburil z zeleno lučjo kontroverznemu raperju Kanyeju Westu.

Ne le, da koncert Kanyeja Westa ta konec tedna v Tirani ne bo odpovedan, kot se je to zaradi njegovih antisemitskih izjav zgodilo drugod po Evropi, albanska vlada je za organizacijo njegovega koncerta namenila štiri milijone evrov. Edi Rama je potezo v posnetku, objavljenem na spletu, argumentiral z besedami, da naj bi koncert državi prinesel "najmanj 100 milijonov evrov prihodkov".

Albanski premier Edi Rama razburil z zeleno lučjo kontroverznemu raperju Kanyeju Westu.
Albanski premier Edi Rama razburil z zeleno lučjo kontroverznemu raperju Kanyeju Westu.
FOTO: AP

"V zadnjem trenutku smo namenili štiri milijone evrov, da ne bi Albanije spravili v zadrego pred skoraj 25 tisoč tujimi obiskovalci iz 80 držav, ki so že kupili vstopnice za obisk koncerta Kanyeja Westa, medtem ko so se mnogi drugi bali, da bi bil koncert odpovedan."

Poročali smo, da je več evropskih držav kontroverznemu raperju prepovedalo izvedbo načrtovanih koncertov. Združeno kraljestvo je Westu celo prepovedalo vstop v državo, medtem ko je poljska ministrica za kulturo Marta Cienkowska prepoved koncerta v mestu Chorzow argumentirala z besedami: "Ne morem si predstavljati, da lahko na Poljskem, kjer so bili ljudje umorjeni v nemških nacističnih taboriščih smrti, organiziramo koncert umetnika, ki odkrito pravi, da ima rad Hitlerja, promovira nacistično ideologijo in služi denar s prodajo majic s svastiko."

Kanye West in Bianca Censori
Kanye West in Bianca Censori
FOTO: AP

Poleg Albanije, ki bo raperju vrata odprla ta konec tedna, je zeleno luč prižgala tudi Nizozemska, kjer je West pred dnevi izvedel dva koncerta, na katerih je bilo kljub njegovim kontroverznim potezam več deset tisoč obiskovalcev.

Spomnimo, West je lani objavil pesem z naslovom Heil Hitler in na svoji spletni strani oglaševal prodajo majic s svastiko. Januarja se je 48-letnik opravičil s pismom, ki je bilo objavljeno kot celostranski oglas v časopisu The Wall Street Journal. Kot vzrok je navedel bipolarno motnjo, ki ga je pripeljala do impulzivnega vedenja.

kanye albanija koncert dovoljenje Edi Rama

Pevka Duffy 15 let po ugrabitvi in posilstvu znova stopila na oder

24ur.com Trumpov zet posega v divjino: 'Prekličite projekt! Ivanka, pojdi domov'
24ur.com 'Mi smo generacija Z in pravimo: dovolj je, naša država ni naprodaj'
Moskisvet.com Sem so pošiljali tiste, ki se niso strinjali s Titom
24ur.com Bliskovit udar aktivistov: sloviti beneški kanal obarvan v 'strupeno' zeleno
24ur.com Dubrovčani bi račun za čiščenje smeti izstavili Tirani
24ur.com Učinek domin: kako je del Balkana ostal brez elektrike?
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
10. 07. 2026 12.19
De bi lcek...
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
10. 07. 2026 12.15
Albanci bodo morali udarit po mizi. Tale Rama v belih papučah je ratal preveč domišljav in očitno izgubil kompas
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako dobro je pri 54. letih videti v kopalkah hrvaška estradnica
Tako dobro je pri 54. letih videti v kopalkah hrvaška estradnica
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Njene obline so njen zaščitni znak: Sofía Vergara tudi pri 54 letih buri domišljijo
Njene obline so njen zaščitni znak: Sofía Vergara tudi pri 54 letih buri domišljijo
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804