Druge države prižgale rdečo luč, Albanija namenila štiri milijone evrov

Ne le, da koncert Kanyeja Westa ta konec tedna v Tirani ne bo odpovedan, kot se je to zaradi njegovih antisemitskih izjav zgodilo drugod po Evropi, albanska vlada je za organizacijo njegovega koncerta namenila štiri milijone evrov. Edi Rama je potezo v posnetku, objavljenem na spletu, argumentiral z besedami, da naj bi koncert državi prinesel "najmanj 100 milijonov evrov prihodkov".

"V zadnjem trenutku smo namenili štiri milijone evrov, da ne bi Albanije spravili v zadrego pred skoraj 25 tisoč tujimi obiskovalci iz 80 držav, ki so že kupili vstopnice za obisk koncerta Kanyeja Westa, medtem ko so se mnogi drugi bali, da bi bil koncert odpovedan."

Poročali smo, da je več evropskih držav kontroverznemu raperju prepovedalo izvedbo načrtovanih koncertov. Združeno kraljestvo je Westu celo prepovedalo vstop v državo, medtem ko je poljska ministrica za kulturo Marta Cienkowska prepoved koncerta v mestu Chorzow argumentirala z besedami: "Ne morem si predstavljati, da lahko na Poljskem, kjer so bili ljudje umorjeni v nemških nacističnih taboriščih smrti, organiziramo koncert umetnika, ki odkrito pravi, da ima rad Hitlerja, promovira nacistično ideologijo in služi denar s prodajo majic s svastiko."