Drugi del Travniške kronike je ena sama romantika, skoraj

To je drugi album mariborskega trap, nu-soul in še vedno tudi eksperimentalnega glasbenega pogona. Četverec na pričujočem trinajstercu izkaže izjemen slogovni razpon. Po pravilu sicer bolano abstraktna besedila so pretežno usmerjena k nežnosti ali pač k razumevanju, občasno tudi k razumevanju ekscesov in razuzdanosti. Dramaturgija albuma je odlično premišljena. Učinkovito ravnotežje pa pomeni, da delo Pubeci ne spijo že takoj poslušaš, spremljaš na trnih, kar preprosto pomeni, da si z vsako zaužito enoto nove naslednje želiš še bolj. In tako dalje. Travnik nas v album uvedejo z izjemno ambientalno kompozicijo Ok tako Travnik, v katero je vtkana prikupno lomljena ritmika, medtem ko tega spodaj pogumno zaljša jazzovsko popustljiva basovska sled. Hitična Za boyse je oda neomoškemu bratstvu. V imenu koncepta kvartet Travnik zaključno kadenco v totalen razpih namenoma zaupa Mitu, našemu legendarnemu nu-hiphop artistu, producentu in mislecu. Mito, ustanovni član slovitega komba Tekochee Kru, velja za tihega mentorja postave Travnik. (Sosednji) Doberman je komad, kjer Travnik prevzamejo fazon, najprej značilen na Duplíčane Matter. Malce kasneje Matter res pristanejo kot gostje. Travnik, zanimivo, tudi njim dovolijo, kako simptomatično, dominanco v nadvse zabavnem kompletu Guz. A Pubeci ne spijo je album, ki mu vrhunce namenijo trije, trije songi: Sam, Za vedno in Nu. Gre za tris novodobnih ljubezenskih popevk, ki imajo precej bolj daljnosežno ambicijo kot vse bolj decentno ali bolj pošteno travniško-trapersko! Vsled teh treh Travnik brez parodna lahko razglasimo za eno najbolj dragocenih zibelk slovenske pop prihodnosti. Hudič nosi žaro je song, ki vso opevano simpatičnost celote grobo razbije, in to kar s pogrebniškimi simbolizmi. A brez strahu ali mravljincev, prosim! Travnik nas proti zaključku pomirijo z blaženostjo Snežinka. Ops, kajti tudi Snežinka ne predstavlja več tistega, kar je nekoč. Resna socialna stiska, ki kristalizira v nedrju te pesmi, predstavlja še eno dopolnilno narativno plast, ki jo izdaja na prvi pogled zgolj igrivi ekspresionizem vrlih Travnik. Nenazadnje tudi finalna Klico s svojo hitovsko elastičnostjo zlahka pritegne. In spet na repeat. Pubeci ne spijo je nekaj antologijskega, vam povem.

Ocena: 5