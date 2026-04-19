Glasba

Drugi vikend Coachelle z veliko zvezdniškimi presenečenji

Coachella Valley, 19. 04. 2026 11.25 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Presenečenja na Coachelli

Če drugi vikend glasbenega festivala Coachella v očeh mnogih velja za manj zanimivega, je v zadnjih letih temu ravno nasprotno. Drugi vikend pripada 'navadnim' obiskovalcem, ki sestavljajo veliko bolj animirano občinstvo kot vplivneži in drugi znani obrazi, ki festival obiščejo med prvim vikendom. Za piko na i pa poskrbijo nastopajoči, ki med ponovitvijo koncerta radi poskrbijo za presenečenja. In tudi letos je temu tako.

Vse se je začelo v petek, ko je Sabrina Carpenter med svojim nastopom občinstvo presenetila s kraljico popa Madonno, s katero sta skupaj zapeli hita Vogue in Like a Prayer ter nov, še neobjavljen duet. Presenečenja so se nato nadaljevala v soboto, ko je Addison Rae med svojim koncertom na oder povabila Olivio Rodrigo, ki je premierno zapela svojo novo pesem Drop Dead. Addison je na odru ponovno zaplesala s plesalko in igralko Maddie Ziegler, ki je kot deklica zaslovela v Siinem videospotu za pesem Chandelier.

Didžej Anyma je med svojim setom na oder povabil številne pevce, s katerimi je v preteklosti glasbeno sodeloval. Največ navdušenja je požela korejska senzacija Lisa iz skupine Blackpink, ki je na odru premierno zapela njun duet Bad Angel. Obiskovalce je pevka navdušila s pevsko-plesnim nastopom in veliko 3D-projekcijo sebe v podobi angela.

Za največ presenečenj je poskrbel Justin Bieber, za katerega se zdi, da je vse moči varčeval prav za drugi vikend festivala. Na oder je najprej pripeljal dolgoletno oboževalko Billie Eilish ter ji zapel pesem One Less Lonely Girl, medtem ko mlada zvezdnica ni mogla skrivati navdušenja. Bieber je nato občinstvo navdušil z raperjem Big Seanom, raperko Sexyy Redd, pevcem Dijonom in pevko SZA.

Pevec Sombr je na oder povabil ikoni Billyja Idola in Stevea Stevensona, kantavtor Giveon je presenetil z zvezdniškim raperjem Snoop Doggom, z nenapovedanim koncertom pa je na enem izmed odrov razveselila country pevka Kacey Musgraves. Presenečenj najverjetneje še ni konec, obiskovalce namreč čaka še en dan festivala, ki ga bo zaključila kolumbijska pevka Karol G.

coachella olivia rodrigo billie eilish

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Quatflow
19. 04. 2026 12.51
Včasih je bila vstopnica 15 dolarjev, danes pa od 500-1200 dolarjev ali se vec, kvaliteta pa slabša s folkom ki gre da se hvali po družabnih medijih
bibaleze
