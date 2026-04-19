Drugi vikend Coachelle z veliko zvezdniškimi presenečenji

Vse se je začelo v petek, ko je Sabrina Carpenter med svojim nastopom občinstvo presenetila s kraljico popa Madonno, s katero sta skupaj zapeli hita Vogue in Like a Prayer ter nov, še neobjavljen duet. Presenečenja so se nato nadaljevala v soboto, ko je Addison Rae med svojim koncertom na oder povabila Olivio Rodrigo, ki je premierno zapela svojo novo pesem Drop Dead. Addison je na odru ponovno zaplesala s plesalko in igralko Maddie Ziegler, ki je kot deklica zaslovela v Siinem videospotu za pesem Chandelier.

Didžej Anyma je med svojim setom na oder povabil številne pevce, s katerimi je v preteklosti glasbeno sodeloval. Največ navdušenja je požela korejska senzacija Lisa iz skupine Blackpink, ki je na odru premierno zapela njun duet Bad Angel. Obiskovalce je pevka navdušila s pevsko-plesnim nastopom in veliko 3D-projekcijo sebe v podobi angela.

Za največ presenečenj je poskrbel Justin Bieber, za katerega se zdi, da je vse moči varčeval prav za drugi vikend festivala. Na oder je najprej pripeljal dolgoletno oboževalko Billie Eilish ter ji zapel pesem One Less Lonely Girl, medtem ko mlada zvezdnica ni mogla skrivati navdušenja. Bieber je nato občinstvo navdušil z raperjem Big Seanom, raperko Sexyy Redd, pevcem Dijonom in pevko SZA.

