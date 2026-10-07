Društvo mrtvih pesnikov napoveduje Apokalipso

Apokalipsa po zadnjih dveh singlih X sonca in Vojno se igrava izpred dveh let najavlja dolgo pričakovani novi album skupine, ki bo izšel v letu 2027, in v prepoznavno dmpjevskem slogu (avtor besedila je frontman skupine Alan Vitezič) zarisuje podobe časa, v katerem živimo. Zdi se, da se vse obrača na glavo, da se radikalno spreminjajo vrednote, da kot posamezniki sicer skušajo plavati proti toku, a kot družba kljub temu nezadržno drvimo proti apokalipsi. Čeprav je besedilo skladbe v svojem temelju družbenokritično in nekako napoveduje konec sveta, kot ga poznamo, pa je glasba, ki so jo ustvarili Pesniki, temu v svojem bistvu nasprotna: ritmična, pozitivna, svetla, v plesni, disko maniri, s čimer bend zavestno vzpostavlja ironično distanco do lastne pozicije, s katere v današnjih okoliščinah kot glasbeni ustvarjalci nimajo resnične moči niti širšega konsenza za dejansko reševanje družbenih problemov. Zvočna podoba skladbe s tem pravzaprav izkazuje njihovo upanje v prihodnost, ki bo – kot izrekajo z nekoliko grenkim, ne povsem prepričljivim nasmeškom – zagotovo prinesla še veliko dobrega, tudi v glasbenem pogledu ali pa prav s pomočjo glasbe.