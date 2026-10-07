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Glasba

Društvo mrtvih pesnikov napoveduje Apokalipso

Ljubljana, 07. 10. 2026 19.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
DMP

Pretirano potrošništvo, kopičenje dobrin in vse večje obremenjevanje okolja - na prvo žogo to niso teme, o katerih bi si na glas prepevali - recimo na poti v službo. Apokalipsa, nova pesem skupine Društvo mrtvih pesnikov, je kljub družbeno-kritični temi, manj dramatična, kot se sliši. Tako dolgoletni frontman DMP-jevcev Alan Vitezič. Med snemanjem videospota so se člani benda dobesedno zasuli z odsluženimi plastenkami, da bi opozorili na naše utapljanje v smeteh in kulturo potrošništva.

V današnjem kaotičnem in hamletovsko 'iztirjenem svetu' ni malo tistih, ki v njem prepoznavajo zlovešča znamenja časa kot napoved njegovega konca. Skupina Društvo mrtvih pesnikov jim v vizualizaciji svoje nove skladbe Apokalipsa dodaja potrošniški gon, ki rezultira v nenehnem kopičenju dobrin ter posledično obremenjevanju okolja in utapljanju v smeteh in plastiki.

Društvo mrtvih pesnikov predstavlja singel z naslovom Apokalipsa.
Društvo mrtvih pesnikov predstavlja singel z naslovom Apokalipsa.
FOTO: Ian Vedernjak

Apokalipsa po zadnjih dveh singlih X sonca in Vojno se igrava izpred dveh let najavlja dolgo pričakovani novi album skupine, ki bo izšel v letu 2027, in v prepoznavno dmpjevskem slogu (avtor besedila je frontman skupine Alan Vitezič) zarisuje podobe časa, v katerem živimo. Zdi se, da se vse obrača na glavo, da se radikalno spreminjajo vrednote, da kot posamezniki sicer skušajo plavati proti toku, a kot družba kljub temu nezadržno drvimo proti apokalipsi. Čeprav je besedilo skladbe v svojem temelju družbenokritično in nekako napoveduje konec sveta, kot ga poznamo, pa je glasba, ki so jo ustvarili Pesniki, temu v svojem bistvu nasprotna: ritmična, pozitivna, svetla, v plesni, disko maniri, s čimer bend zavestno vzpostavlja ironično distanco do lastne pozicije, s katere v današnjih okoliščinah kot glasbeni ustvarjalci nimajo resnične moči niti širšega konsenza za dejansko reševanje družbenih problemov. Zvočna podoba skladbe s tem pravzaprav izkazuje njihovo upanje v prihodnost, ki bo – kot izrekajo z nekoliko grenkim, ne povsem prepričljivim nasmeškom – zagotovo prinesla še veliko dobrega, tudi v glasbenem pogledu ali pa prav s pomočjo glasbe.

Z videospotom Mrtvi pesniki opozarjajo na okoljsko problematiko in pretirano potrošništvo. Člani benda se pojavijo kot lutke v izložbi med drugimi artikli, kjer se zlagoma utopijo v poplavi plastične embalaže. Kreativna izvedba videospota je delo skupine, v največji meri avtorja skladbe Alana Viteziča, ter priča o tem, da se člani banda v zadnjem času celostno lotevajo svojega glasbenega ustvarjanja in pojavnosti od ideje prek snemanja zvočne podobe do vizualne prezentacije skladb. Julijsko nočno snemanje videa na Nazorjevi ulici v Ljubljani na vrhuncu vročinskega vala je bilo prava preizkušnja vzdržljivosti pri temperaturi nad 40 stopinj Celzija v izložbenem boksu, obenem pa velika atrakcija za mimoidoče turiste.

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društvo mrtvih pesnikov apokalipsa

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