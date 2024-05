Društvo mrtvih pesnikov se sprašuje: Koliko sonca je tu za nas?

Izid singla spremlja tudi videospot, postavljen v grajsko okolje dvorca Raka na Dolenjskem, kjer so člani banda preživeli štiri aprilske dneve in noči in zavrteli čas za skoraj 300 let nazaj. Posebnost pričujočega izida je filmska zgodba, ki jo bodo poslušalci oz. gledalci spremljali v nadaljevanjih. Drugi del, skladba Vojno se igrava – s šahovsko obarvanimi prispodobami in pripadajočim videom – je tako kot X sonca namreč postavljena v 18. stoletje, skupaj pa predstavljata svojevrsten video diptih, ki bo v polnosti zaživel jeseni, predvidoma septembra.

Novomeška skupina Društvo mrtvih pesnikov je izdala svežo dozo optimizma, slovenskemu občinstvu pa sporoča, da ji goriva in navdiha še ni zmanjkalo. Glasbeniki so predstavili novi singel in spremljajoči videospot za pesem X sonca , ki najavlja nadaljevanje glasbene in filmske zgodbe. Skupina sporoča, da je skladba vzklik neke generacije, ki se vse bolj zaveda svoje ujetosti in usodnosti trenutka, ki ga živi, ter se sprašuje: "Koliko sonca je tu za nas? Koliko pesmi za moj glas? Koliko solz prenese čas?" Vprašalnica 'koliko' pojasnjuje neznanko X v naslovu.

V videospotu X sonca spremljamo naveličanega kralja, ki mu življenje želijo razvedriti alkimist s svojimi zvarki, znanstvenik in njegovi izumi, glasbenik z močjo svoje umetnosti in grajski bonvivan, mojster noblese in življenjskih užitkov. Glavne vloge so odigrali člani skupine, ob njih pa še Nataša Filip Jordan kot kraljica ter Jon Vitezič in Ian Vedernjak kot stražarja. Scenarij, režija in montaža sta v celoti delo Alana Viteziča.

Pod besedilo in glasbo se je podpisal frontman in kitarist Alan Vitezič, do končne podobe, ki je delo vseh članov banda (tu so še klaviaturist Boštjan Artiček, basist Tomaž Koncilija in bobnar Marko Zajc), pa jo je produkcijsko zapeljal kitarist skupine Peter Dekleva. DMP že dlje časa pripravljajo sveže avtorske skladbe v domačem studiu, kjer se počutijo sproščeno v kreativnem okolju, ki so ga sami ustvarili. V zadnjih nekaj letih so posneli precej materiala za svoj naslednji, 10. album. X sonca predstavlja prvega v nizu singlov, ki najavljajo njegov izid. Skupina ob tem aktivno koncertira.