Društvo mrtvih pesnikov v toplo jesen pošilja pesem Mraz

Skupina Društvo mrtvih pesnikov z novo pesmijo Mraz napoveduje izid vinilnega albuma, ki bo izšel prihodnji mesec. Mraz se je DMP zalezel v kosti in mu nato zlezel v srce v koronskem času, sprva v električni in kmalu še v akustični obliki, za katero je godalno priredbo napisal frontman in kitarist skupine Alan Vitezič, svoj ustvarjalni del pa so prispevali še klaviaturist Boštjan Artiček, basist Tomaž Koncilija, bobnar Marko Zajc ter kitarist Peter Dekleva, čigar delo sta še produkcija in končna zvočna podoba skladbe.

Na podlagi posnetkov, ki so jih med koncertom v živo zabeležile kamere v režiji Urške Žnidaršič, so pesniki zmontirali videospot. Na posnetku kot spremljevalna vokalistka sodeluje Nina Radkovič, za poteze z lokom pa so zaslužni člani godalnega kvarteta Corcoras (violinista Jera Rot in Marijan Dović, violist Mathias Wähner in violončelistka Ana Arh).