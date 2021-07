Družabno življenje v Veliki Britaniji zaživelo na polno

Velika Britanija je doživela svoj dan svobode. Vse omejitve in ukrepe so umaknili, družabno življenje je zaživelo na polno, ljudje so slavili. Londončan Jullian Rhind-Tutt, ki sicer z družino živi v Ljubljani, poznamo ga iz uspešnic, kot so Notting Hill, Tomb Raider, Bridget Jones, se ravno mudi v Londonu, kjer snema. Novo 'svobodo' sprejema z mešanimi občutki.

icon-expand