Družbena omrežja podivjala zaradi izključitve Nizozemca: Evrovizija si te ne zasluži

Joost Klein je bil najprej vpleten v incident v povezavi z izraelsko delegacijo, ki bi mu naj sledil celo fizični obračun, na koncu pa je bil izločen s tekmovanja, ker je grozil eni od producentk, ki je zadolžena za televizijski prenos tekmovanja. Ta odločitev EBU je močno razjezila njegove oboževalce, ki so svoje nestrinjanje in jezo izrazili na družbenih omrežjih.

"Veliko boljši si od vsega tega, Joost Klein. Upam, da se tega zavedaš. Rad te imam, človek," je zapisal njegov oboževalec Sebi, spet nekdo drug pa je dodal: "Diskvalificiran? Ali se hecate? Torej ni prišlo do fizičnega obračuna, samo besednega, kljub temu pa je drugi delegaciji dovoljeno aktivno nadlegovati določene umetnike? Je to smiselno?"

Nekateri so bili zgolj razočarani in izrazili podporo pevcu, ki je pesem posvetil svojemu pokojnemu očetu. "S teboj smo, Joost Klein," je zapisal tretji oboževalec. "EBU, ti si sramota! Diskvalificirati nekoga, ker je naredil pravo stvar, se postavil proti vojni in se postavil zase in svoje starše, ki jih žal ni več med nami. Radi te imamo, Joost Klein, tvoji starši bi bili ponosni!" pa je bila jezna neka oboževalka. "Evrovizija si te ne zasluži!" se je glasil še en komentar.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki organizira tekmovanje, je sporočila, da so Kleina izločili iz tekmovanja, potem ko je švedska policija preiskala obtožbo o neprimernem obnašanju do članice produkcijske ekipe. "Nizozemski umetnik Joost Klein ne bo tekmoval v velikem finalu letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije," so sporočili iz EBU. "Švedska policija je preiskala pritožbo člana produkcijske ekipe po njegovem nastopu v polfinalu. Ne bi bilo primerno, če bi nadaljeval s tekmovanjem, medtem ko je v pravnem postopku," so dodali.