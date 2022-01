Družina Avsenik organizirala že 15. tekmovanje harmonikarjev

Če sklepamo po mladini, se nam za prihodnost dobre glasbe v Sloveniji ni treba bati. O tem smo se prepričali na 15. tekmovanju harmonikarjev, ki ga organizira legendarna družina Avsenik. Poleg dobre glasbe in številnih mladih talentov pa je bilo na tekmovanju poskrbljeno tudi za varnost. V eni sobi so potekali nastopi, v drugi pa so za svoj podmladek lahko navijali mentorji in njihovi najbližji.