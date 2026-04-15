Glasba

Družina Bieber skupaj uživala na Coachelli: Tako poseben vikend

Coachella Valley, 15. 04. 2026 11.20 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Hailey in Justin Bieber

"Tako sem hvaležna za to čudovito življenje. Tako ponosna," je po prvem od dveh nastopov Justina Bieberja na Coachelli na Instagram zapisala njegova soproga Hailey, ki je festival obiskala skupaj z njunim sinom Jackom. Nastop Bieberja je sicer na spletu požel mešane odzive.

Hailey Bieber je na Instagramu delila utrinke prvega od dveh vikendov festivala Coachella, na katerem je eden od treh glavnih nastopajočih prav njen soprog Justin Bieber. Zakonca sta na festival pripeljala tudi njunega sinčka Jacka, ki je iz prve vrste užival na očetovi generalki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tako poseben vikend. Nihče ne bo nikoli vedel, kaj je bilo potrebno, da smo prišli do te točke. Tako sem hvaležna za to čudovito življenje. Tako ponosna," je pod fotografije s festivala zapisala Hailey in sledilcem ponudila vpogled na Justinove priprave za koncert, ki je sicer sprožil mešane odzive.

Če sta petkova zvezdnica festivala Sabrina Carpenter in nedeljska protagonistka Karol G navdušili z dinamičnim nastopom, bogato scenografijo, plesalci in prestižnimi kostumi, je slab občutek pri delu občinstva povzročil prav Bieber, ki je na odru stal sam ter na svojem računalniku predvajal svoje stare videospote in viralne trenutke.

Čeprav so ga številni oboževalci branili, češ da se je z nastopom poklonil mlajši različici sebe in svojim resničnim oboževalcem, ki ga spodbujajo od vsga začetka, so drugi pripomnili, da si ženska izvajalka ne bi mogla privoščiti "tako medlega nastopa". Številne je zmotilo tudi poročanje, da naj bi pevec za svoj nastop dobil 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov), torej občutno več kot Beyoncé in Lady Gaga, ki sta po mnenju kritikov priredili dva izmed najboljših šovov v zgodovini Coachelle.

justin bieber hailey bieber coachella festival

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
