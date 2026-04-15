Družina Bieber skupaj uživala na Coachelli: Tako poseben vikend

Hailey Bieber je na Instagramu delila utrinke prvega od dveh vikendov festivala Coachella, na katerem je eden od treh glavnih nastopajočih prav njen soprog Justin Bieber . Zakonca sta na festival pripeljala tudi njunega sinčka Jacka , ki je iz prve vrste užival na očetovi generalki.

"Tako poseben vikend. Nihče ne bo nikoli vedel, kaj je bilo potrebno, da smo prišli do te točke. Tako sem hvaležna za to čudovito življenje. Tako ponosna," je pod fotografije s festivala zapisala Hailey in sledilcem ponudila vpogled na Justinove priprave za koncert, ki je sicer sprožil mešane odzive.

Če sta petkova zvezdnica festivala Sabrina Carpenter in nedeljska protagonistka Karol G navdušili z dinamičnim nastopom, bogato scenografijo, plesalci in prestižnimi kostumi, je slab občutek pri delu občinstva povzročil prav Bieber, ki je na odru stal sam ter na svojem računalniku predvajal svoje stare videospote in viralne trenutke.

Čeprav so ga številni oboževalci branili, češ da se je z nastopom poklonil mlajši različici sebe in svojim resničnim oboževalcem, ki ga spodbujajo od vsga začetka, so drugi pripomnili, da si ženska izvajalka ne bi mogla privoščiti "tako medlega nastopa". Številne je zmotilo tudi poročanje, da naj bi pevec za svoj nastop dobil 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov), torej občutno več kot Beyoncé in Lady Gaga, ki sta po mnenju kritikov priredili dva izmed najboljših šovov v zgodovini Coachelle.