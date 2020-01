Družina pokojnega Maca Millerja bo izdala njegov šesti album

Družina pokojnega raperja Malcoma McCormicka , bolj znanega pod imenom Mac Miller , je naznanila, da bodo posthumno izdali njegov album z naslovom Circles. Novico so sporočili prek pokojnikovega Instagrama, kjer so zapisali, da je Mac tik pred smrtjo snemal svoj šesti album in bodo tako s posthumno izdajo 'dopolnili' njegov peti album Swimming, saj si je Miller s tema dvema ploščama zamislil koncept 'Swimming in Circles' (plavanje v krogih, op. p.).

Album Circles bo izdan 17. januarja, peti album pa je izdal avgusta lani in je bil posvečen njegovi odvisnosti, ki pa ga je čez dober mesec dni pahnila v smrt zaradi prevelikega odmerka mamil.

Zapisali so tudi, da je glasbenik pri ustvarjanju albuma sodeloval s producentom Jonom Brionom in je bil ravno on tisti, ki se je po njegovi smrti obvezal, da album dokonča. "To je zakompliciran proces, ki nima pravega odgovora. Ni jasne poti. Enostavno vemo, da je bilo za Malcoma pomembno, da ga svet sliši," so še zapisali.

Proti koncu zapisa so še povedali, da na njegovih družbenih omrežjih ne bodo več objavljali in se zahvalili njegovim oboževalcem: "Hvala vsem oboževalcem, ki so ga skozi leta brezpogojno podpirali. Pogrešamo ga."