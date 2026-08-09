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Glasba

Družinski piknik za obzidjem Ljubljanskega gradu popestril Gušti

Ljubljana, 09. 08. 2026 21.18 pred 18 urami 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Eva Kolarič
Gušti

Odeje, polne piknik košare in dobra glasba – kaj več potrebujemo za poletni večer? Na Ljubljanskem gradu je tokrat za glasbeno kuliso poskrbel Gušti. S svojo prepoznavno energijo in hiti, ki jih poznamo že generacije, je poskrbel za sproščen koncert pod poletnim nebom.

PikniKoncert je družinsko srečanje ob dobri glasbi, hrani in pijači. Je drugačna oblika preživljanja prostega časa, saj ponuja kvalitetno kulturno doživetje v prepletu s sproščenim druženjem in ekološko ozaveščenostjo. Po uspešnih festivalskih poletjih v parku Tivoli koncerti zadnja leta potekajo na Grajski planoti, natančneje v obrambnem jarku za obzidjem Ljubljanskega gradu. 

Miha Guštin Gušti je frontman na svoj način. Originalen, pristen, brez filtrov in brez olepševanj. Vedno je bil. Ko stopi na oder, se zgodi energija, ki je ne moreš zaigrati. Samo ritem, ki te zadane, in komadi, ki jih že vsi poznajo. 

Njegova glasba udari tam, kjer mora. V njej se sliši nekaj stare šole, nekaj nočnega utripa mesta, malo novega vala in malo elektropopa, ki ga je težko prijeti, ampak se ga čuti. Surove rockerske kitare in sofisticirani aranžmaji, skupaj v enem. Zvok, ki stoji med generacijami in ostaja svoj. 

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