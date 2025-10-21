Koprska zasedba Cona40 predstavlja še zadnji singel Bombončki s svojega debitantskega EP-ja. Pesem, po kateri je plošča tudi dobila ime, povzema bistvo njihovega ustvarjanja - energično mešanico funka, diska in indieja, podprto s pristnimi zgodbami iz vsakdanjega življenja.

Novi singel spremlja duhovit in hkrati provokativen videospot, ki prikazuje družinsko kosilo, ki se nepričakovano konča s škandalom. "Želeli smo pokazati, kako hitro se nekaj povsem običajnega lahko spremeni v pravo dramo. Pa tudi, da so ravno takšni trenutki tista prava začimba življenja," so povedali člani skupine.

Cona40 je svoj prvi EP izdala aprila letos, ploščo pa so pospremili z dvema koncertoma v Kopru in Ljubljani. Poletje je zasedba preživela koncertno aktivno, oder pa delila z glasbeniki slovenskega novega vala, kot so Jet Black Diamonds, Blaž Mencinger, Noair, Yoko Nono in Telegram.