Držimo pesti, da duet AKA Neomi ostane liričen, a postane modernejši

Videorama, ki spremlja nov in obenem presenetljiv izpad obalnega reperskega heroja, nas razveseli bolj kot pa verzi pripadajoče skladbe Rojeni da blestimo.

1. COL3TRANE ft. MAHALIA–Pretty

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za Col3trana se že lep čas govori, da je britanski Frank Ocean, in Londončan je res ameriškega rodu. A pomembnejši je njegov songovski opus, ki je razdeljen na tri zelo dobre mikstejpe: Tsarina (2018), Boot (2018) in Heroine (2019). Pevec in avtor nežnih in ekspresivno doslednih melodij ni predan samo baladni dinamiki. A kaže, da si je za odločen štart na poti do izdaje prvega albuma, ki ga pričakujemo letos, izbral najubogljivejšo formo. K čvrstosti komada Pretty veliko prispeva tudi izkušena soularka Mahalia, čeprav glasu Cola Baste, kakor je obetavnemu Col3tranu v resnici ime, v tej čutni kombinaciji nikakor ne gre podcenjevati. Videospot pa bi bil, šment, težko kaj boljši. Ocena: 5 2. KAYTRANADA ft. LUCKY DAYE–Look Easy (The Short)

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zdi se, da kanadski producent plesne elektornike – pa ne le te – še ni imel slabega trenutka. Zadnjih hit singel predstavlja producentovo nadaljevanje opusa po uspešnem albumu Bubba, izdanega decembra 2019. Kaytranado v muzikalnem smislu še naprej prevzema mehka elektronska gradnja, sredi katere po ključu housa utripa, če ne kar žubori zgoščena nosilna fraza. Glasbenik haitijskega rodu s pravim imenom Louis Kevin Calestin ima še zlasti med soul pevci ogromno navdušencev. Nenazadnje pa je Look Easy pravšnji dokaz, da z neznatnim vokalnim vložkom kreativni um brez težav ustvari pomenljiv in sodoben pop song. Mimogrede, Lucky Daye je še vedno premalo znan pevec in avtor iz New Orleansa. Vse ostale scene okrog Kaytranadinega novega singla pa so prepletene z nenavadnim videospotom, ki ga je režiral kanadski fotograf Xavier Tera. Ocena: 4 3. DRILL–Rojeni da blestimo

Nazadnje smo Drillu zavidali dirigiranje ultimativnega žura na Sidejevi jahti (Marijana). Zdaj se obalni raper predstavlja v docela drugačni termiki. Poletno veselico je nadomestila dolga svinčeno zveneča osebna retrospektiva. Kot smo pri njem vajeni, se ednina, uporabljena na začetku, zelo hitro spremeni v množino. A Drill se z njeno rabo v tem svojem novem zamahu ne omeji na člane svojega lokalnega komba, pač pa z videom – kar nekolikanj presenetljivo – na svoj vlak zvabi pravzaprav kar vse ustvarjalce, ki pri nas kredibilno delujejo v imenu hiphopa. Nekaj prispodob, zapakiranih v resnobne verze, je dopadljivih, nekaj pač ne. Primerjave s biseri, ki so še v oceanu, ali pa podpora spoznanju, da notranji sovražnik ne spi (“… tudi če nam uspeh probajo zasenčiti z zavistjo”) mi zvenita manj prepričljivo. Drill pojasnjuje, da želi svoj novi album stilsko raztegniti do skrajnosti. Rojeni da blestimo tudi v tem oziru za sabo pušča več vprašanj kot pa odgovorov. Skorajšnji novi šok ni izključen. Spot pa je zgodovinsko pomemben, to pa. Ocena: 4 4. AKA NEOMI–The View

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kdo ne bi stavil na ljubljanski duet, čigar nežno pop pripovedništvo je hitro nalezljivo? AKA Neomi sta v ožjem smislu pevka Ana Vipotnik in pianist Mario Babojelić, avtorja pa sicer nastopata tudi s širšo zasedbo. Predvsem pevkin glas je pravi magnet. Ob zatonu mariborskih Patetico ter še prej ob spomninu na ameriško zasebo Mazzy Star Angleže The Sundays ali Švedinjo Stino Nordenstam vokal Ane Vipotnik rezonira še nostalgično, dasiravno je figuralika, ki jo ustvarja praktično brez naporov, zimzeleno opojna. The View ima krasen uvod, toda sčasoma se na njegovo brezpogojno lahkost usede skoraj pretežka jazzovska spremljava. Ta se zdi manj domiselna oziroma preveč tradicionalistična. Res je, da je neznatna, a bi bila lahko še bolj puhasta. AKA Neomi bi morala še bolj stremeti k zvočni sodobnosti. Morda pa avtorjema pogled kmalu za vedno uide tja. Spot na žalost ni zanimiv. Ocena: 4