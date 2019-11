Dua Lipa objema s svojim čarobnim glasom

Daj nam disca, da ulica zavriska! Dua Lipa kot navadno nadaljuje tam, kjer smo jo pustili zadnjikrat. One Kiss ali pevkina izjemno uspešna lanska kolaboracija s producentom Calvinom Harrisom je enako subtilen disco napev kot Don’t Start Now. Preprost in učinkovit. Trije, štirje akordni obrati, harmonski dvig sredi kitice s klasično terco, ki pospeši plesalčeve gibanjske vzgibe, ter refren z lakasto glazuro, ki v pozibavanje premami še tako stebričaste. A da se brhka Londončanka, ki je pol otroštva preživela v Prištini, kljub svoji hiperproduktivnosti vseeno ne ponavlja, sta služili dve dopolnilni pesmi, izdani v zadnjih desetih mesecih. Swan Song je bil kvazi-himničen elektropop, uporabljen v uspešnem futurističnem filmu Alita: Battle Angel, pred to pa sta producenta Mark Ronson in Diplo ne prav posrečeno premešala eno pevkino staro in pozabljeno vižo Electricity. Zakaj je slednje pomembno. Influencerska taktika je na delu. Ves čas moraš biti prisoten, a zelo nápak se je vseskozi ponavljati. Dua Lipa je tako zelo priljubljena prav zaradi žanrskih ovinkarjenj, ki jih uprizarja. Nenazadnje ravno zato Don’t Stop Now zazveni še toliko slajše. Ob tem, da je glas Due Lipe res magično privlačen. In tak ostaja.

Praktično vsi songiMilky Chance – dueta, ki izhaja iz osrednje Nemčije – so precej bistroumni. Startna ravnina pričujoče nas spomni na tisto potuhnjeno-koračniško Somebody That I Used To Know (letnik 2011) avstralskega kantavtorja Gotyeja. Refren je postaven in za to termiko naenkrat poudarjeno večglasen ter kot tak zadostno udaren. Stvari so tu bolj moške, še vedno pa daleč od mačističnih. Značaj tega songa je popustljiv, sproščujoč, neresen. To ga rešuje. Če postelja kdaj pa kdaj ostane nepostlana kot tista, ki se pojavlja v levem spodnjem kotu pripadajočega video spota. Témé Tan, sijajen in ustvarjalen belgijski avtor in pevec, ki se oglasi v sekciji "gostje imajo besedo", je na žalost zanemarljiv. Nič zato. Prikupen mittle-evropski popoldanski radijski bombon. Dopadljivo strukturirana Rush ne hiti in zato pušča le prijetne sledi.

Ocena: 3,5



3. JHENÉ AIKO – None Of Your Concern