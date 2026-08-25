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Dua Lipa prvič praznovala kot gospa Turner: jahta, torte, sanjski razgledi

New York, 25. 08. 2026 13.06 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Dua Lipa in Callum Turner.

Zvezdnica Dua Lipa je dopolnila 31 let, rojstni dan pa je tokrat praznovala v prav posebnem poglavju svojega življenja – kot poročena ženska. Pevka je s svojimi sledilci delila utrinke praznovanja, na katerih ji družbo dela mož Callum Turner, ob fotografijah pa zapisala, da je pripravljena na "naslednji krog okoli sonca".

Pevka Dua Lipa je na družbenih omrežjih objavila kolaž fotografij in videoposnetkov z rojstnodnevnega praznovanja. Gre za skupne trenutke z možem Callumom Turnerjem, s katerim sta uživala v naravi, ob dobri hrani in ljubezni.

"Pripravljena na svoj naslednji krog okoli sonca ... in vsako leto je samo boljše in boljše," je zapisala Dua in se zahvalila za številne rojstnodnevne čestitke.

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Dua je sicer svoj 31. rojstni dan praznovala tako, kot se za eno največjih pop zvezdnic spodobi – več dni, na več lokacijah in v družbi ljudi, ki so ji najbližje. Praznovanje je začela na Balearih, kjer je z družino uživala na jahti, nato pa se je za svoj veliki dan umaknila v zvezno državo New York, kjer ji je družbo delal novopečeni mož. Slednji je bil še malo bolj poseben, saj je šlo za njen prvi rojstni dan po poroki z britanskim igralcem Callumom Turnerjem.

Za pevko je sicer leto velikih sprememb. Poleg poroke s Turnerjem je pevka v zadnjem obdobju veliko potovala, snemala novo glasbo in nastopala. Nedavno je tudi priznala, da je ljubezen vplivala na njen pogled na glasbo. V pogovoru za Vogue Italia je povedala, da jo je nekoč pri pisanju pesmi navdihovalo predvsem zlomljeno srce, zdaj pa jo zanimajo bolj mirni in manj zapleteni odtenki ljubezni.

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Da je pred njima novo življenjsko poglavje, je namignil tudi Turner. V nedavnem intervjuju za Esquire UK je 36-letni igralec govoril o prihodnosti in dejal, da se veseli tudi možnosti, da bi si ustvaril družino.

Razlagalnik

Izraz 'krog okoli sonca' je metafora za eno celotno orbito, ki jo Zemlja opravi okoli Sonca, kar traja približno 365 dni oziroma eno koledarsko leto. Uporaba te fraze ob rojstnem dnevu poudarja naravni cikel časa in simbolizira osebno rast ter prehod v novo življenjsko obdobje.

Balearski otoki so španski arhipelag v zahodnem Sredozemskem morju, ki vključuje znane otoke, kot so Majorka, Menorka, Ibiza in Formentera. Zaradi svoje ugodne sredozemske klime, čudovitih plaž in bogate kulturne zgodovine so ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi, pogosto pa privabljajo tudi številne svetovne zvezdnike.

Vogue Italia je italijanska izdaja prestižne modne revije Vogue, ki slovi po svojem umetniškem pristopu in drznih fotografskih projektih. Velja za eno najbolj vplivnih modnih publikacij na svetu, saj pogosto postavlja nove estetske standarde in služi kot platforma za predstavitev najpomembnejših oblikovalcev, modelov ter kulturnih ikon.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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