Dua Lipa prvič praznovala kot gospa Turner: jahta, torte, sanjski razgledi

Pevka Dua Lipa je na družbenih omrežjih objavila kolaž fotografij in videoposnetkov z rojstnodnevnega praznovanja. Gre za skupne trenutke z možem Callumom Turnerjem, s katerim sta uživala v naravi, ob dobri hrani in ljubezni. "Pripravljena na svoj naslednji krog okoli sonca ... in vsako leto je samo boljše in boljše," je zapisala Dua in se zahvalila za številne rojstnodnevne čestitke.

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Dua je sicer svoj 31. rojstni dan praznovala tako, kot se za eno največjih pop zvezdnic spodobi – več dni, na več lokacijah in v družbi ljudi, ki so ji najbližje. Praznovanje je začela na Balearih, kjer je z družino uživala na jahti, nato pa se je za svoj veliki dan umaknila v zvezno državo New York, kjer ji je družbo delal novopečeni mož. Slednji je bil še malo bolj poseben, saj je šlo za njen prvi rojstni dan po poroki z britanskim igralcem Callumom Turnerjem.

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Dua Lipa in Callum Turner Instagram

Callum Turner in Dua Lipa Profimedia

Dua Lipa pokazala poročni prstan Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner AP

Callum Turner in Dua Lipa Profimedia











Za pevko je sicer leto velikih sprememb. Poleg poroke s Turnerjem je pevka v zadnjem obdobju veliko potovala, snemala novo glasbo in nastopala. Nedavno je tudi priznala, da je ljubezen vplivala na njen pogled na glasbo. V pogovoru za Vogue Italia je povedala, da jo je nekoč pri pisanju pesmi navdihovalo predvsem zlomljeno srce, zdaj pa jo zanimajo bolj mirni in manj zapleteni odtenki ljubezni.

Da je pred njima novo življenjsko poglavje, je namignil tudi Turner. V nedavnem intervjuju za Esquire UK je 36-letni igralec govoril o prihodnosti in dejal, da se veseli tudi možnosti, da bi si ustvaril družino.