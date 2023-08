Dua Lipa se sooča z obtožbami plagiatorstva za uspešnico Levitating

Pevka Dua Lipa se sooča z večmilijonsko tožbo zaradi avtorskih pravic zaradi uporabe posnetka v njenem hitu Levitating. Tožbo je vložil glasbeni producent Bosko Kante, ki trdi, da je zvezdnica v remiksih pesmi brez dovoljenja uporabila posnetek, narejen z njegovim talk boxom, napravo, ki združuje več efektov in glasbenikom pomaga upravljati zvok.

Dua Lipa se bo znova zagovarjala na sodišču. Zvezdnico glasbenik in producent Bosko Kante obtožuje plagiatorstva in nedovoljene uporabe njegovega posnetka v remiksih pesmi Levitatnig, ki je bila velika uspešnica albuma Future Nostalgia iz leta 2020. Pevka in njena založba se na obtožbe še nista odzvali.

icon-expand Dua Lipa se sooča z novo tožbo zaradi domnevnega plagiatorstva. FOTO: Profimedia

Tožbo je pred dnevi na sodišču v Los Angelesu vložil Kante, v njej pa trdi, da je upravičen do več kot 18 milijonov evrov. Kot poroča Reuters, je imela britansko-albanska zvezdnica dovoljenje za uporabo talk boxa na izvirnem posnetku, ne pa tudi na remiksih. Kante trdi še, da je 27-letnica znova uporabila delo brez dovoljenja pri nadaljnjih izdajah pesmi, vključno z remiksom The Blessed Madonna, v katerem sta sodelovali Madonna in Missy Elliott, drugim remiksom z DaBabyjem in nastopom Due Lipa na podelitvi ameriških glasbenih nagrad.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bosko svoje odločitve za tožbo javno še ni komentiral, kot poroča Billboard, pa njegovi odvetniki pravijo, da je opravil "številne poskuse", da bi rešil zadevo, kar naj bi bila "očitna kršitev" njegovih avtorskih pravic. Odvetniki trdijo, da je Bosko sprožil pravni postopek, ker sta pevka in njena založba pokazali "nepripravljenost za sodelovanje ali sprejemanje odgovornosti".