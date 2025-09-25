Svetli način
Dua Lipa zanikala, da bi odpustila agenta zaradi proizraelskih stališč

London, 25. 09. 2025 09.46 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
Britanska pevka Dua Lipa je zanikala poročanja nekaterih medijev, da naj bi odpustila svojega agenta zaradi domnevnih proizraelskih stališč. Jabolko spora naj bi bilo dejstvo, da naj bi skušal preprečiti nastop propalestinski irski glasbeni skupini Kneecap na priljubljenem festivalu Glastonbury, je poročal BBC.

Novico o odpustitvi Davida Levyja je prvi poročal britanski Mail Online, ob tem pa so kot razlog navedli, da je Levy podpisal pismo, v katerem so organizatorko festivala pozvali, naj na Glastonburyju prekliče nastop irske skupine Kneecap.

"Ne odobravam dejanja Davida Levyja ali drugih glasbenih direktorjev do umetnika, ki govori svojo resnico. Prav tako ne morem prezreti, kako so to obravnavali mediji. Ne samo, da je bila zgodba popolnoma lažna, ampak je bil jezik, ki ga je uporabil Daily Mail, namerno provokativen, ustvarjen izključno za privabljanje klikov in jasno zasnovan za spodbujanje razkola na spletu," je zapisala na svojem profilu na Instagramu.  Po njenih besedah je izkoriščanje tragedije za večanje naklade zanjo sporno. 

Poleg Lipe je informacijo zanikala tudi njena agencija WME. Potrdili so, da pevka in agent ne sodelujeta že od leta 2019, poročanja pa označili za lažna. Kot svetovalec je po navedbah WME Levy ostal del pevkine ekipe do začetka letošnjega leta.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
25. 09. 2025 10.48
jah škoda ker ga ni
ODGOVORI
0 0
Cogo
25. 09. 2025 10.45
+1
dvojna lipa? kvaj to?
ODGOVORI
1 0
