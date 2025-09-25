Dua Lipa zanikala, da bi odpustila agenta zaradi proizraelskih stališč

Novico o odpustitvi Davida Levyja je prvi poročal britanski Mail Online , ob tem pa so kot razlog navedli, da je Levy podpisal pismo, v katerem so organizatorko festivala pozvali, naj na Glastonburyju prekliče nastop irske skupine Kneecap.

"Ne odobravam dejanja Davida Levyja ali drugih glasbenih direktorjev do umetnika, ki govori svojo resnico. Prav tako ne morem prezreti, kako so to obravnavali mediji. Ne samo, da je bila zgodba popolnoma lažna, ampak je bil jezik, ki ga je uporabil Daily Mail, namerno provokativen, ustvarjen izključno za privabljanje klikov in jasno zasnovan za spodbujanje razkola na spletu," je zapisala na svojem profilu na Instagramu. Po njenih besedah je izkoriščanje tragedije za večanje naklade zanjo sporno.

Poleg Lipe je informacijo zanikala tudi njena agencija WME. Potrdili so, da pevka in agent ne sodelujeta že od leta 2019, poročanja pa označili za lažna. Kot svetovalec je po navedbah WME Levy ostal del pevkine ekipe do začetka letošnjega leta.