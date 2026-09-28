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Glasba

Ples s kozarcem na glavi: Dua Lipa sproščeno na veliki albanski poroki

Kosovo, 28. 09. 2026 13.26 pred 43 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
Dua Lipa v družinskem krogu.

Dua Lipa se je pretekli konec tedna udeležila poroke svojega bratranca in njegove srčne izbranke na Kosovu. Sledilcem na družbenih omrežjih je zvezdnica tako pokazala, kako je videti prava, velika in tradicionalna albanska poroka. Ples s kozarcem na glavi, albanska glasba in družina na kupu.

"Moj bratranec se je poročil z žensko svojih sanj, mi pa smo imeli veliko albansko poroko!!! Naš krog se širi!," je na Instagramu zapisala pevka Dua Lipa.

Udeležila se je poroke svojega bratranca Andija Gjakova, ob tem pa pokazala tudi delček zasebnega družinskega vzdušja. Na fotografijah in posnetkih je mogoče videti njeno mamo Aneso, očeta Dukagjina, sestro Rino in druge člane družine.

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Čeprav velja Dua Lipa za eno največjih svetovnih pop zvezdnic, je tokrat javnosti pokazala svojo bolj intimno in družinsko obarvano plat.

Na enem od posnetkov se je denimo povsem prepustila slavju in zaplesala, kot narekuje albanska tradicija – med plesom je na glavi uravnotežila kozarec. Na fotografijah je mogoče videti tudi mladoporočenca, ki sta skupaj prerezala veliko štirinadstropno poročno torto. Dua je pozirala s sestro Rino in mamo Aneso, objavila pa je tudi fotografije z očetom, bratom in drugimi sorodniki. Skupni imenovalec: ples in glasba. 

Njen oče je v komentarjih pod objavo na Instagramu zapisal: "Še vedno plešem."

Dua Lipa v družinskem krogu.
Dua Lipa v družinskem krogu.
FOTO: Instagram

Poroka je potekala v Peći na Kosovu, kamor se je Dua vrnila po skoraj dveh mesecih.

Dua ima do Kosova in Albanije posebno vez. Rodila se je v Londonu, vendar sta njena starša Anesa in Dukagjin Lipa kosovska Albanca iz Prištine. Družina se je v London preselila iz Prištine, ko je bila Dua še otrok, pevka pa se je skozi svojo kariero večkrat javno vračala k svojim koreninam. Leta 2022 je pridobila tudi albansko državljanstvo, leta 2025 pa še državljanstvo Kosova.

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KOMENTARJI2

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sseebbaa
28. 09. 2026 14.07
a zdej so albanci...albanci pa pravijo da so kosovarji
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JAZsemTI
28. 09. 2026 13.50
Ko se bo bratranes preselil v Slovenijo bo hodla k nam na čage?!
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