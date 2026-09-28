Ples s kozarcem na glavi: Dua Lipa sproščeno na veliki albanski poroki

"Moj bratranec se je poročil z žensko svojih sanj, mi pa smo imeli veliko albansko poroko!!! Naš krog se širi!," je na Instagramu zapisala pevka Dua Lipa. Udeležila se je poroke svojega bratranca Andija Gjakova, ob tem pa pokazala tudi delček zasebnega družinskega vzdušja. Na fotografijah in posnetkih je mogoče videti njeno mamo Aneso, očeta Dukagjina, sestro Rino in druge člane družine.

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Čeprav velja Dua Lipa za eno največjih svetovnih pop zvezdnic, je tokrat javnosti pokazala svojo bolj intimno in družinsko obarvano plat. Na enem od posnetkov se je denimo povsem prepustila slavju in zaplesala, kot narekuje albanska tradicija – med plesom je na glavi uravnotežila kozarec. Na fotografijah je mogoče videti tudi mladoporočenca, ki sta skupaj prerezala veliko štirinadstropno poročno torto. Dua je pozirala s sestro Rino in mamo Aneso, objavila pa je tudi fotografije z očetom, bratom in drugimi sorodniki. Skupni imenovalec: ples in glasba. Njen oče je v komentarjih pod objavo na Instagramu zapisal: "Še vedno plešem."

Dua Lipa v družinskem krogu. FOTO: Instagram