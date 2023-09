Duane Davis obtožen umora raperja Tupaca Shakurja iz leta 1996

Shakur, čigar umetniško ime je bilo stilizirano kot 2Pac, je leta 1991 izdal svoj prvenec. Kot legenda hip-hop glasbe je navdihnil več dokumentarnih filmov, v katerih so razpravljali tudi o njegovi smrti. Prodal je več kot 75 milijonov plošč po vsem svetu in užival uspeh na lestvicah z uspešnicami, kot so California Love, All Eyez On Me in Changes. Uspešen je bil tudi pri igranju v filmih, kot so Juice, Poetic Justice, Above The Rim, Gridlock'd in Gang Related. Junija letos je raper prejel posthumno zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.