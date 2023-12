Dubioza Kolektiv 20. obletnico s koncertom obeležili tudi v Ljubljani

Skupina Dubioza Kolektiv letos obeležuje drugo desetletje delovanja. Ob tej priložnosti so se ustavili tudi v Ljubljani, kjer so v družbi skupine Pantaloons in dvojca Roots in Session zabavali zbrano občinstvo v ljubljanskem Litostroju. Najpopularnejši bosanski bend, 'u svijetu pa i šire', če si sposodimo nadrealistični vokabular, je lani izdal album Agrikultura, od zadnjega obiska Ljubljane pa večino časa preživel na neskončni koncertni turneji. Visokooktanska dub-ska-punk-reggae-rock atrakcija, ki se je na regionalni in svetovni glasbeni zemljevid postavila s hiti, kot so Kažu, Kukuz, Himna generacije, Rijaliti, No Escape (from Balkan), Blam Blam in U.S.A. , osvaja občinstvo z izjemno energijo, lucidnimi besedili in odrskim nastopom, ki premakne tudi slona.

Skupaj z Dubiozo sta se v dvorano L56 vrnila tudi nepopravljiva šaljivca ter prekaljena mojstra vsega, kar diši po Jamajki, selektorja Pier in Fu aka Roots in Session. V njunem sound systemu so izbrani dub, reggae, break, drum & bass, dubstep ritmi in druga boke zibajoča muzika pa tudi kup avtorskih sladkorčkov in editov, s katerimi redno polnita plesišča in radijski eter.

Prvič pa se je na tam odru pokazala skupina Pantaloons, trio z Obale, ki igra avtorsko mešanico broken beata, dubstepa, elektrofunka, jazza in ambientalnih momentov, Aljaž, David in Luka vse to pa izvajajo s tubo, saksom in bobni.