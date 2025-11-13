Svetli način
Dubioza Kolektiv s 'pop up' koncertom zatresli prestolnico

Ljubljana, 13. 11. 2025 10.56 | Posodobljeno pred 35 minutami

A. J.
Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek udarne in priljubljene glasbene skupine Dubioza Kolektiv, ki je nepričakovano nastopila v centru Ljubljane. Okoli sebe so hitro zbrali navdušeno množico mimoidočih, ki so z njimi zapeli in zaplesali – med drugim so lahko v živo slišali tudi njihovo svežo pesem.

Priljubljeni balkanski band Dubioza Kolektiv je včeraj malo pred tretjo popoldan pri Tromostovju presenetil s tako imenovanim "pop up" koncertom. Gre za nenapovedan in spontan nastop, ki se lahko odvije kjerkoli in kadarkoli. Naključna množica srečnežev je tako včeraj v prestolnici lahko zapela in zaplesala s člani Dubioze, ki so kljub malo nižjim temperaturam poskrbeli za pravo zabavo.

Brez opozorila so z uličnim "pop up" koncertom zavzeli predel okoli Tromostovja – bobni, hitri ritmi in dobro vzdušje so bili recept za kopico mimoidočih, ki so se jim hitro pridružili v lepem številu. V zrak so se dvignili številni telefoni, posnetki kratkega šova so kmalu zakrožili tudi na družbenih omrežjih.

Poleg svojih uspešnic, ki odmevajo na območju Balkana in širše, so predstavili v živo tudi povsem svežo pesem – svojo prvo v slovenščini. Za njo pa stoji simpatična zgodba. Kot so razkrili člani, jih namreč na Slovenijo vežejo posebni spomini z začetka njihove kariere pred dobrimi dvajsetimi leti. Takrat jih je naše občinstvo lepo sprejelo in toplo podprlo, zaradi česar se vedno radi vračajo k nam na koncerte.

Nazadnje so nastopili pri nas pred dvema letoma in obeležili dvajseto obletnico kariere, pesem v slovenščini pa je ob enem tudi napoved njihove odrske vrnitve.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
13. 11. 2025 11.25
+0
Kruha in iger. Poslušajo pa sami zgubljenci.
ODGOVORI
2 2
Roadkill
13. 11. 2025 11.01
-1
Sam usak komad je isti
ODGOVORI
1 2
