Dubioza Kolektiv s 'pop up' koncertom zatresli prestolnico

Priljubljeni balkanski band Dubioza Kolektiv je včeraj malo pred tretjo popoldan pri Tromostovju presenetil s tako imenovanim "pop up" koncertom. Gre za nenapovedan in spontan nastop, ki se lahko odvije kjerkoli in kadarkoli. Naključna množica srečnežev je tako včeraj v prestolnici lahko zapela in zaplesala s člani Dubioze, ki so kljub malo nižjim temperaturam poskrbeli za pravo zabavo.

Brez opozorila so z uličnim "pop up" koncertom zavzeli predel okoli Tromostovja – bobni, hitri ritmi in dobro vzdušje so bili recept za kopico mimoidočih, ki so se jim hitro pridružili v lepem številu. V zrak so se dvignili številni telefoni, posnetki kratkega šova so kmalu zakrožili tudi na družbenih omrežjih.

Poleg svojih uspešnic, ki odmevajo na območju Balkana in širše, so predstavili v živo tudi povsem svežo pesem – svojo prvo v slovenščini. Za njo pa stoji simpatična zgodba. Kot so razkrili člani, jih namreč na Slovenijo vežejo posebni spomini z začetka njihove kariere pred dobrimi dvajsetimi leti. Takrat jih je naše občinstvo lepo sprejelo in toplo podprlo, zaradi česar se vedno radi vračajo k nam na koncerte.

Nazadnje so nastopili pri nas pred dvema letoma in obeležili dvajseto obletnico kariere, pesem v slovenščini pa je ob enem tudi napoved njihove odrske vrnitve.