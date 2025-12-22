Dubioza kolektiv z razprodanim koncertom zaključila Festival urbane kulture

V poplavi koncertne ponudbe je bila vrnitev Dubioze Kolektiva v Ljubljano, kjer je nazadnje navdušila s predlanskim praznovanjem 20-letnice delovanja, eden najbolj vročih koncertov sezone.

Bend je olja na ogenj pričakovanja prilil s prvo slovensko pesmijo Livin' la Škofja Loka, ki je sinoči doživela tudi krstno koncertno izvedbo. Ob harmonikarju Gašperju Mariču iz ansambla Aktual in basistu Jerneju Šavlu pa je včeraj iz slovenske kvote z Dubiozo zapel tudi Leopold I.