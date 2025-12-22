Naslovnica
Dubioza kolektiv z razprodanim koncertom zaključila Festival urbane kulture

Ljubljana, 22. 12. 2025 13.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Dubioza kolektiv navdušili osem tisoč glavo množico.

V sklopu dvodnevnega Festivala urbane kulture je Gospodarsko razstavišče donelo v ritmih različnih glasbenih zvrsti. V petek sta nastopila ameriška didžeja in ljubljenca slovenske publike David Morales in Roger Sanchez, osem tisoč navdušencev pa je 9. sezono pop-up festivala zaključilo s priljubljeno skupino Dubioza kolektiv.

V poplavi koncertne ponudbe je bila vrnitev Dubioze Kolektiva v Ljubljano, kjer je nazadnje navdušila s predlanskim praznovanjem 20-letnice delovanja, eden najbolj vročih koncertov sezone.

Bend je olja na ogenj pričakovanja prilil s prvo slovensko pesmijo Livin' la Škofja Loka, ki je sinoči doživela tudi krstno koncertno izvedbo. Ob harmonikarju Gašperju Mariču iz ansambla Aktual in basistu Jerneju Šavlu pa je včeraj iz slovenske kvote z Dubiozo zapel tudi Leopold I.

Najbolj zagnani obiskovalci priljubljenega festivala so sicer na Dubiozo prišli že dobro ogreti. Glasbeni vikend na Gospodarskem razstavišču je odprlo zdaj že tradicionalno decembrsko druženje ob house klasikah z mojstri tega žanra.

8-urni plesni maraton so letos stkali rezident Paolo Barbato, Angel Anx in debitantka Barbs, prava poslastica pa je bil premierni nastop ljubljencev občinstva Rogerja Sancheza in Davida Morales v triurnem skupnem setu, s katerim sta občinstvo popeljala od disko ere globoko v novo tisočletje. S skupnim setom sta pri nas nastopila prvič.

Vsaj toliko kot izbrana glasba je k odličnemu vzdušju obeh razprodanih dogodkov prispevala tudi tehnična produkcija: s teatrom luči, velikimi LED zasloni, posebnimi efekti in plesno animacijo.

Dubioza kolektiv festival david morales roger sanchez

Dobrodelni koncert Radia 1 privabil večtisočglavo množico

